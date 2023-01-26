Данілов анонсував "важливі оборонні рішення" для кожної області України

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини в середу, 25 січня.

Він зауважив, що останнім часом багато хто вирішив, що Україна вже фактично перемогла у війні. Водночас безтурботність і легковажність є дуже небезпечними.

"Нам треба готуватися, нам потрібно дуже уважно стежити за всіма подіями, що відбуваються на території наших міст. … Можу анонсувати, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача будуть ухвалені певні рішення у розрізі кожної області на території нашої країни. Які це будуть рішення, ми вам обов'язково повідомимо відразу після засідання Ставки", – сказав Данілов.

Коли саме відбудеться наступне засідання Ставки, він не уточнив.

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