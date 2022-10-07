Про це повідомляють організатори акції – Армія українських громад.

Учасники акції планують стати "колом оборони" навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи). Це образно покаже, як у цей час мужні українці на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

"Нині Україна є "щитом Європи" та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не лише себе, а й всю Європу, США, усі демократичні країни від натиску загарбницьких сил тиранії та диктатури. Українські захисники сьогодні уособлюють героїзм і мужність воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх тих, хто віками відстоює ідеали свободи, відстоює державність, бореться за незалежність", – зазначають організатори акції.

Ініціатори #DefendingUkraine додають, що сучасна Росія – терористична держава, яка розуміє лише мову сили. Тож і зупинити її може лише перемога української армії на полі бою в Україні та за допомогою сучасної західної зброї. Тому дуже важливо підтримувати Україну до самої перемоги

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