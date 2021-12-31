Декларування цін соціально важливих продуктів не призведе до їхнього дефіциту – експерт

Таку думку висловив політолог Андрій Рудик в ефірі “Змістовно з Єгором Чечериндою” на Еспресо.TV.

“Дефіцит продуктів може початися тоді, коли буде включений режим ручного управління цін”, – сказав він.



“Поки що йдеться про передачу в уряд аналітичних даних про те, наскільки буде дорожчати ця продукція. Про ручне управління на разі не йдеться”, – наголосив експерт.

Нагадаємо, Кабмін запровадив обов’язкове декларування цін на визначені продукти 22 квітня 2020 року як засіб стримування цін від необгрунтованого подорожчання. Тоді в перелік товарів, про зростання цін на які торгові мережі мали повідомляти заздалегідь, потрапили: гречка, цукор, пшеничне борошно вищого сорту та вермішель з нього, молоко жирністю 2,5%, яйця, куряча тушка, негазована мінеральна вода та масло жирністю 72,5%.