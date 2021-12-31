Декларування цін соціально важливих продуктів не призведе до їхнього дефіциту – експерт
Кабінет міністрів вніс батон та олію до переліку продуктів, подорожчання яких торгові мережі мають декларувати, а також заборони встановлювати націнку вище 10% на житньо-пшеничний хліб. Цей крок не призведе до дефіциту цих продуктів, оскільки не є ручним регулюванням цін
Таку думку висловив політолог Андрій Рудик в ефірі “Змістовно з Єгором Чечериндою” на Еспресо.TV.
“Дефіцит продуктів може початися тоді, коли буде включений режим ручного управління цін”, – сказав він.
“Поки що йдеться про передачу в уряд аналітичних даних про те, наскільки буде дорожчати ця продукція. Про ручне управління на разі не йдеться”, – наголосив експерт.
Нагадаємо, Кабмін запровадив обов’язкове декларування цін на визначені продукти 22 квітня 2020 року як засіб стримування цін від необгрунтованого подорожчання. Тоді в перелік товарів, про зростання цін на які торгові мережі мали повідомляти заздалегідь, потрапили: гречка, цукор, пшеничне борошно вищого сорту та вермішель з нього, молоко жирністю 2,5%, яйця, куряча тушка, негазована мінеральна вода та масло жирністю 72,5%.
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