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День захисників: Зеленський доручив виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ

14 жовтня, 2021 четвер
12:35

Президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Своїм указом Зеленський поставив завдання Кабінету міністрів невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також уряд має внести до 31 грудня на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

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