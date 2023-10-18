Депутат кнесету заявив, що частина зброї терористів із сектора Гази надійшла з РФ
Депутат кнесету Еєєв Елькін заявив, що частина зброї, яка була в руках ісламістів із сектора Гази, надійшла з РФ, а російські інструктори проводили вишколи терористів
Про це пише News Israel.
"Я не впевнений, що вони точно знають, як вона (зброя, - ред.) потрапила туди, навмисно чи ненавмисно, чи через усіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАС були навчені в Сирії та Лівані "Хезболлою" та іранцями, і, очевидно, між росіянами та іранцями існує дуже тісна співпраця у Сирії", - сказав депутат.
За його словами, Росія змінила правила своєї гри, створивши стратегічний альянс з Іраном. І тепер Іран допомагає Росії з війною в Україні, а Москва, упевнений Елькін, допомагає Тегерану та його союзникам на інших фронтах.
"У відносинах із Росією відбуваються дуже складні речі, у тому числі деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною, в тому числі рішення Росії направити заступника міністра закордонних справ Росії на зустріч із лідерами ХАМАСу після жахливої різанини жінок і дітей", - сказав Елькін.
- Раніше Центр нацспротиву писав, що вагнерівці готували ХАМАС до атаки на Ізраїль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе