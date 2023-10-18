Депутат кнесету заявив, що частина зброї терористів із сектора Гази надійшла з РФ

Про це пише News Israel.

"Я не впевнений, що вони точно знають, як вона (зброя, - ред.) потрапила туди, навмисно чи ненавмисно, чи через усіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАС були навчені в Сирії та Лівані "Хезболлою" та іранцями, і, очевидно, між росіянами та іранцями існує дуже тісна співпраця у Сирії", - сказав депутат.

За його словами, Росія змінила правила своєї гри, створивши стратегічний альянс з Іраном. І тепер Іран допомагає Росії з війною в Україні, а Москва, упевнений Елькін, допомагає Тегерану та його союзникам на інших фронтах.

"У відносинах із Росією відбуваються дуже складні речі, у тому числі деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною, в тому числі рішення Росії направити заступника міністра закордонних справ Росії на зустріч із лідерами ХАМАСу після жахливої різанини жінок і дітей", - сказав Елькін.