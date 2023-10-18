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Депутат кнесету заявив, що частина зброї терористів із сектора Гази надійшла з РФ

18 жовтня, 2023 середа
16:44
Світ терористи ХАМАС

Депутат кнесету Еєєв Елькін заявив, що частина зброї, яка була в руках ісламістів із сектора Гази, надійшла з РФ, а російські інструктори проводили вишколи терористів

Про це пише News Israel.

"Я не впевнений, що вони точно знають, як вона (зброя, - ред.) потрапила туди, навмисно чи ненавмисно, чи через усіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАС були навчені в Сирії та Лівані "Хезболлою" та іранцями, і, очевидно, між росіянами та іранцями існує дуже тісна співпраця у Сирії", - сказав депутат.

За його словами, Росія змінила правила своєї гри, створивши стратегічний альянс з Іраном. І тепер Іран допомагає Росії з війною в Україні, а Москва, упевнений Елькін, допомагає Тегерану та його союзникам на інших фронтах.

"У відносинах із Росією відбуваються дуже складні речі, у тому числі деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною, в тому числі рішення Росії направити заступника міністра закордонних справ Росії на зустріч із лідерами ХАМАСу після жахливої різанини жінок і дітей", - сказав Елькін.

Росія
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
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