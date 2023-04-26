Депутати від заборонених партій складають 30-40% місцевих рад півдня і сходу України, - голова Комітету виборців
Заборонити роботу фракцій, а саме забрати мандати зараз неможливо. Утім є інший механізм обмеження діяльності таких депутатів, а саме недопуск до роботи у сесійній залі
Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі Еспресо.
За словами посадовця, до 40% місцевих рад півдня і сходу України складають депутати від заборонених партій. Український парламент мав би розглянути обмеження роботи проросійських партій іще 7-8 місяців тому, - зазначив він.
"Заборонити роботу фракцій, тобто забрати мандати, ми не можемо, тому що тоді грубо порушуємо конституцію. Ми все-таки правова держава і повинні шукати алгоритми законодавчих дій, які б не порушували закон", - сказав Кошель.
Він також зазначив, що є й інші варіанти обмеження роботи таких депутатів. Один із запропонованих законопроєктів передбачає недопуск депутатів від проросійських партій до роботи в сесійній залі та парламентських комітетах.
"Тобто фактично мандати залишаються, де-факто - працювати не можуть", - підкреслив Кошель.
- Петиція про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, набрала понад 25 тис. голосів необхідні на винесення її на розгляд президента.
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