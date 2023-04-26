Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі Еспресо.

За словами посадовця, до 40% місцевих рад півдня і сходу України складають депутати від заборонених партій. Український парламент мав би розглянути обмеження роботи проросійських партій іще 7-8 місяців тому, - зазначив він.

"Заборонити роботу фракцій, тобто забрати мандати, ми не можемо, тому що тоді грубо порушуємо конституцію. Ми все-таки правова держава і повинні шукати алгоритми законодавчих дій, які б не порушували закон", - сказав Кошель.

Він також зазначив, що є й інші варіанти обмеження роботи таких депутатів. Один із запропонованих законопроєктів передбачає недопуск депутатів від проросійських партій до роботи в сесійній залі та парламентських комітетах.

"Тобто фактично мандати залишаються, де-факто - працювати не можуть", - підкреслив Кошель.