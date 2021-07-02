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Депутати з "Європейської Солідарності": справа проти Павловського – це чергова атака влади проти бойових генералів

2 липня, 2021 п'ятниця
18:29

Справа проти генерала Павловського – це чергова атака на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії

Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" у Печерському суді. Вони вважають, що влада створює інформаційну "димову завісу" для відволікання уваги від "вагнергейту" та масштабних розкрадань і корупції у команді Зеленського, пише пресслужба партії "ЄС".

"Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою. Сьогодні ми отримуємо ще один доказ того, що правоохоронні органи діють за злочинними вказівками Офісу президента Зеленського. Ми всі з вами чули "плівки Труби" і розуміємо, від кого залежить ДБР і як воно виконує вказівки Офісу Зеленського. Я думаю, настане той час, коли ми почуємо і плівки Зеленського відносно тих подій, свідками яких ми сьогодні стаємо", – переконаний співголова фракції Артур Герасимов.

"Завдання дуже просте – організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість. Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю – може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали", – зазначив Герасимов.

"Вони не хочуть вам говорити, що це єдине підприємство, яке такі катери для української армії і флоту могло створити і створило. І сьогодні вони хочуть знищити єдине підприємство в Україні, яке  може робити десантно-штурмові катери. Оце є справжня мета", – наголошує Герасимов.

"Якщо згадати всі справи, які порушувалися, до речі, за ініціативи спочатку Портнова, який є соратником Януковича, то ми можемо згадати справу по так званим "неякісним" бронежилетам, яка розвалилася. При цьому абсолютно не хочуть розслідувати справи стосовно закупівлі в Чехії за вдвічі більшою ціною некондиційних снарядів для "Рапір", не хочуть розслідувати закупівлю для Міністерства оборони автомобілів "Козак" в 2020 році теж за завищеними цінами, ніж закуповувалися в попередні роки", – говорить Володимир Ар’єв.

"Ні прокуратура, ні ДБР сьогодні не хочуть навіть дивитися в цей бік. Сьогодні для того, щоб відвести увагу від злочинів, розкрадання і клептоманії команди Зеленського, яка сьогодні є в МО, відбувається такий судово-правовий фарс. Він триває з 2019 року, витрачаються державні кошти, адже робота суддів, прокурорів, ДБР високо оплачується. В результаті вся правоохоронна система працює суто на виконання замовлень Зеленського і його банди, яка сидить сьогодні на Банковій", – наголошує Ар’єв.

"Це постановка димової завіси, прикриття від уваги суспільства справи по вагнерівцям, фактично зданої. Як свідчить інтерв’ю Зеленського, цілком імовірно, що зданої власне ним. І для того, щоб відволікти увагу від міжнародного розслідування, ми бачимо поганий серіал, який пропонується українському суспільству протягом липня", прогнозує народний депутат Ростислав Павленко.

Він також зауважив, що команда Зеленського продовжує нав’язувати тезу, що у війні винен не Путін, а ті, хто йому чинили опір протягом 5 років.

"Ми бачимо, що одна за одною розвалюються справи, які порушили в 2019-му, 2020-му, 2021-му. Я абсолютно переконаний, що цю справу чекає така сама доля. Але тим більше важлива увага суспільства, щоб Зеленський і всі навколо нього зрозуміли – і за це доведеться відповідати", – резюмує Павленко.

Як зазначив у своїй публікації у Facebook громадський діяч Юрій Бірюков, справа проти Павловського продовжує "серіал" із пепреслідувань українських генералів.

"Коротка хронологія попередніх серій. Генерала Павловського звинуватили в закупівлі палива за завищеними цінами. З’ясувалося, що НАБУ закуповувало паливо ще дорожче, як і всі інші силовики. Справа померла. Генерала Шевчука звинуватили в закупівлі неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Марченка звинуватили в прийманні неякісних бронежилетів. З’ясувалося, що бронежилети в порядку (і вони й зараз в ЗСУ, ніхто їх не відкликав). Справа померла. Генерала Мельника звинуватили в закупівлі неякісних танкових двигунів. З’ясувалося, що двигуна якісні, за винятком 4-х штук, які задовго до цих всіх справ були дефектовані воєнпредами і на завод був поданий позов. Справа померла. Хліба немає, але будуть видовища", – резюмує Юрій Бірюков.

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