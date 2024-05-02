Від ранку росіяни кілька разів обстріляли Харківщину, поранено двох людей
У четвер, 2 травня, росіяни щонайменше тричі обстріляли територію Харківської області, поранені люди
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, о 07:00 унаслідок російського обстрілу зазнала травм 63-річна жінка в селі Петропавлівка Куп'янського району. Її госпіталізували.
У селі Кучерівка Куп'янського району о десятій ранку ворожий дрон обстріляв автівку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
А внаслідок обстрілу об 11:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий уламками поранено 66-річного чоловіка. Постраждалий не потребував шпиталізації.
- Напередодні, 1 травня, російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами приватний будинок та автівку в селищі Золочів Богодухівського району Харківщини. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, поранення дістали 6 чоловіків, 6 жінок та 11-річний хлопчик. А близько 12:20 того самого дня військові Росії обстріляли село Лелюківка Куп'янського району. Травмована 67-річна жінка померла у медзакладі.
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