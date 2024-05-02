Від ранку росіяни кілька разів обстріляли Харківщину, поранено двох людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, о 07:00 унаслідок російського обстрілу зазнала травм 63-річна жінка в селі Петропавлівка Куп'янського району. Її госпіталізували.

У селі Кучерівка Куп'янського району о десятій ранку ворожий дрон обстріляв автівку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

А внаслідок обстрілу об 11:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий уламками поранено 66-річного чоловіка. Постраждалий не потребував шпиталізації.