Діалог глухого з німим. Військовий експерт Сергій Згурець розповів про деталі телефонних переговорів міністрів оборони США та Росії

У традиційній колонці для Еспресо директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець поділився деталями телефонної розмови міністрів оборони США та Росії, яка відбулася 13 травня.

"Фактично короткий ефект цієї зустрічі полягав у тому, що було вже поінформовано міністра оборони Резнікова. Проте деталей зустрічі дуже мало. Я отримав деякі інші деталі цієї зустрічі, зокрема від людей, які були обізнані з цими аспектами", - написав Згурець.

"Цікаво, що міністр оборони США Остін наголошував на декількох питаннях, які стосуються безпеки України. Зокрема йшлось про відведення війська РФ на рубежі, які були до 24 лютого. Також було зазначено, що Штати та європейські країни будуть надалі надавати потужну підтримку Україні. Також йшлось про те, що потрібно знайти способи евакуації бійців з Азовсталі", - розповів військовий експерт.

Натомість відповіді Шойгу були "достатньо дивними: йшлось про те, що Росія готова до довготривалої війни з Україною. Також чомусь згадувалась тематика біологічних лабораторій, начебто Україна спільно з США працює над біологічною зброєю, яка має бути використана проти Росії. Ця тема так само лунала на виступі Путіна на ОДКБ. Гадаю, це такий наратив, який важко вкласти в голову, проте існує у форматі російської військової пропаганди".

"Фактично цю розмову Шойгу та Остіна можна прокоментувати, як діалог глухого з німим – жодна з цілей не була досягнута, - підсумував Сергій Згурець. - Проте американська сторона все ж пропонує організувати незабаром телефонні перемовини між керівником генштабу Герасімовим та керівником ОКНШ (Об'єднаний комітет начальників Штабів, - Ред.) Штатів.

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