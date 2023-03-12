"Динамо" перемогло лідера УПЛ "Дніпро-1"
У неділю, 12 березня, у 17-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ужгороді, де відбувалася гра, "Динамо" на 41-й хвилині вивів вперед Віталій Буяльський.
"Динамо" перемогло "Дніпро-1" 1:0, набрало 33 очка та залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці. "Зоря" йде третьою та випереджає киян на 1 пункт. "Дніпро-1" та "Шахтар" продовжують ділити лідерство та попереду команди Мірчі Луческу на 3 бали.
Чемпіонат України
17-й тур
12 березня
"Дніпро-1" - "Динамо" 0:1
Гол: Буяльський, 41
Вилучення: Буяльський, 90+7
- 11 березня "Зоря" перемогла "Львів" та збільшила відрив від "Динамо" до 4 пунктів.
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