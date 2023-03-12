"Динамо" перемогло лідера УПЛ "Дніпро-1"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді, де відбувалася гра, "Динамо" на 41-й хвилині вивів вперед Віталій Буяльський.

"Динамо" перемогло "Дніпро-1" 1:0, набрало 33 очка та залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці. "Зоря" йде третьою та випереджає киян на 1 пункт. "Дніпро-1" та "Шахтар" продовжують ділити лідерство та попереду команди Мірчі Луческу на 3 бали.

Чемпіонат України

17-й тур

12 березня

"Дніпро-1" - "Динамо" 0:1

Гол: Буяльський, 41

Вилучення: Буяльський, 90+7