"Динамо" програло "Зорі" в чемпіонаті України
У суботу, 18 березня, у 18-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" на своєму полі програло "Зорі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві динамівці заборонили грати за "Зорю" двом орендованим у них футболістам - Сергію Булеці та Микиті Бурді. Це не допомогло команді Мірчі Луческу здобути очки.
"Зорю" на 83-й хвилині вивів вперед Едуардо Герреро.
"Динамо" програло "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилося на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми.
Чемпіонат України
18-й тур
18 березня
"Динамо" - "Зоря" 0:1
Гол: Герреро, 83
- У 18-му турі чемпіонату України "Олександрія" поділила очки з "Металістом", а "Ворскла" зіграла внічию з "Металістом 1925".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе