"Динамо" програло "Зорі" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві динамівці заборонили грати за "Зорю" двом орендованим у них футболістам - Сергію Булеці та Микиті Бурді. Це не допомогло команді Мірчі Луческу здобути очки.

"Зорю" на 83-й хвилині вивів вперед Едуардо Герреро.

"Динамо" програло "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилося на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми.

Чемпіонат України

18-й тур

18 березня

"Динамо" - "Зоря" 0:1

Гол: Герреро, 83