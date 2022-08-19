Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Кожна одиниця озброєння змінює ситуацію на фронті. Питання в тому, що, наприклад, за допомогою HIMARS не підеш в атаку. Для того, щоб піти в повноцінний наступ необхідно одразу зробити комплекс речей. HIMARS - це лише один з елементів, який призначений для "розм'якшити" тил противника", - зазначив він.

Катков розповів складові, які потрібні, щоб піти в наступ.

"Сформувати повноцінний броньовий кулак, наприклад танковий підрозділ. Він має бути забезпечений прикриттям артилерією. Все це має бути прикрите літаками з повітря, бо ніхто ж не скасовував велику кількість авіації у противника. Кількість ударних літаків у РФ в 10-12 разів більше, ніж було в України на 2021 рік. Коли працює комплекс - є танки, і артилерія, і HIMARS високоточні. Коли все це прикрито від повітряного нападу, коли наша авіація може надавати повітряну підтримку - тоді це загальновійськовий бій і успішний наступ", - підсумував експерт.