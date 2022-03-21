Для Путіна головними є нові військові іграшки, щоб ними лякати весь світ, - Огризко

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV.

“Для Путіна головним є нові військові іграшки, для того щоб цими іграшками лякати весь світ. Щоб цей світ боявся навіть подумати, що ми можемо жити по-іншому, ніж як поважати Росію, тому що вона особлива і у неї якась особлива місія. Хоча країна знаходиться на рівні маленької європейської держави за всіма показниками, але це їх зовсім не зупиняє. Їм добре бути в цій неадекватній ситуації і відчувати себе агресивними, загрожувати всьому світу і в цьому той психотип росіян”, - пояснив Огризко.

Дипломат додав, що це не тільки так вважає Путін. Огризко зазначив, що Путін "є віддзеркаленням того, що є в російському суспільстві, і воно хворе. Тому його треба лікувати".

“А ліки можуть бути дуже простими - це перетворення цього суспільства в голодне суспільство. Коли воно почне відчувати: що для того, щоб купити кілограм цукру, треба буде постояти кілька годин в черзі і його не отримати; коли треба буде купити гречану крупу, а її не буде тому, що треба буде заплатити за комунальні послуги, а не буде з чого. Тоді, через цю економічну палицю, до цієї маси абсолютно неадекватного люду має дійти, що за свої злочини треба платити конкретно своїми проблемами і тяготами свого життя. Інакше до цієї маси збочених ідеологічно людей нічого не дійде”, - додав Огризко.







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