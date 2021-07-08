Для стрільби з усієї наявної зброї та випробувань нових засобів ураження: на Херсонщині запрацював найбільший полігон ЗСУ
У Збройних Силах України розпочав функціювання найбільший полігон – державний випробувальний полігон "Ягорлик"
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Створення такого майданчику стало необхідно після 2014 року, коли через окупацію Криму, Збройні Сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда".
Необхідність створення полігону зумовлена подальшим розвитком систем озброєння, таку як протикорабельний комплекс "Нептун" чи реактивна система залпового вогню "Вільха".
На ньому ж підрозділи зенітних ракетних військ могли тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробувати перспективну зброю великої дальності.
Робота зі створення полігону "Ягорлик" розпочалася у Генеральному штабі ЗС України розпочалась у 2018 році.
Спочатку на підконтрольній території України тривали пошуки місця, яке задовольняло б потреби і відповідало вимогам, проводилися численні переговори з профільним відомствами та органами місцевої влади. Втілювати проект почали наприкінці 2019 року.
Для повноцінного функціонування полігону на ньому розгорнули системи зв’язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки, зведені приміщення для роботи і розміщення персоналу та вирішені маса інших питань.
Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га. Водночас, робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі.
"Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями", – повідомив генерал-лейтенант Радіон Тимошенко.
"Ягорлик" призначений для стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження. З робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією й ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні українського війська, серед іншого й іноземного виробництва.
На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення тощо. Для навчання створені класи, що оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.
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