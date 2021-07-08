Для стрільби з усієї наявної зброї та випробувань нових засобів ураження: на Херсонщині запрацював найбільший полігон ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Створення такого майданчику стало необхідно після 2014 року, коли через окупацію Криму, Збройні Сили втратили випробувальний майданчик Державного науково-випробувального центру "Чауда".

Необхідність створення полігону зумовлена подальшим розвитком систем озброєння, таку як протикорабельний комплекс "Нептун" чи реактивна система залпового вогню "Вільха".

На ньому ж підрозділи зенітних ракетних військ могли тренуватися у веденні протиповітряного бою, проводити пуски зенітних керованих ракет, випробувати перспективну зброю великої дальності.

Робота зі створення полігону "Ягорлик" розпочалася у Генеральному штабі ЗС України розпочалась у 2018 році.



Спочатку на підконтрольній території України тривали пошуки місця, яке задовольняло б потреби і відповідало вимогам, проводилися численні переговори з профільним відомствами та органами місцевої влади. Втілювати проект почали наприкінці 2019 року.



Для повноцінного функціонування полігону на ньому розгорнули системи зв’язку, спостереження, охорони, інженерної розвідки, зведені приміщення для роботи і розміщення персоналу та вирішені маса інших питань.

Площа майданчика становить близько 3,7 тис. га. Водночас, робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі.



"Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями", – повідомив генерал-лейтенант Радіон Тимошенко.

"Ягорлик" призначений для стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження. З робочих місць полігону може здійснюватися управління авіацією й ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні українського війська, серед іншого й іноземного виробництва.



На полігоні обладнано пункт управління, модуль розвідувально-інформаційного центру, подвійний модуль навчального корпусу, ангари, технічні та складські приміщення тощо. Для навчання створені класи, що оснащені мультимедійними засобами. Також працюють сонячна електростанція та артезіанська свердловина.