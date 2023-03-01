До "Динамо" повернувся футболіст збірної Венесуели

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

З липня 2022 року Ерік Рамірес був в оренді у "Словані", але другу частину сезону венесуелець проведе в Україні - форвард повернувся у київське "Динамо".

"Динамо" вже заявило 24-річного Раміреса на другу частину чемпіонату України. Нападник виступатиме під №15.

У нинішньому сезоні Ерік Рамірес зіграв 31 матч, забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Раміреса у 900 тис. євро.