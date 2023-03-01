До "Динамо" повернувся футболіст збірної Венесуели
Венесуельський форвард Ерік Рамірес повернувся до київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
З липня 2022 року Ерік Рамірес був в оренді у "Словані", але другу частину сезону венесуелець проведе в Україні - форвард повернувся у київське "Динамо".
"Динамо" вже заявило 24-річного Раміреса на другу частину чемпіонату України. Нападник виступатиме під №15.
У нинішньому сезоні Ерік Рамірес зіграв 31 матч, забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює Раміреса у 900 тис. євро.
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