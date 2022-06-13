До складу Іноземного легіону в Україні входять представники 55 країн, є багато канадців з українським корінням
До Інтернаціонального легіону, який створили в Україні у зв’язку з повномасштабним нападом РФ, долучилися добровольці з 55 країн з усіх континентів
Про це розповів речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
"У нас є представники 55 країн з усіх частин світу, всіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", – сказав Магру.
За його словами, більшість наших легіонерів – це американці та британці, за ними йдуть поляки та канадійці, багато канадців з українським корінням. Є й представники інших країн, серед яких Дам'єн Магру виокремив країни Балтії та Фінляндію.
Водночас Магру відмовився назвати загальну кількість учасників Іноземного легіону, пославшись на конфіденційність інформації.
Щодо фінансування легіону, то, за його словами, Інтернаціональний легіон входить до складу ЗСУ, відтак і фінансується Україною. Це стосуєтся витрат на проживання, зарплат бійців, зброї та амунції. Також є додаткові кошти від приватних донорів, насамперед західних. Гроші збирають на різних плантформах, їх витрачають на додаткове обладнання для військових, яке не входить до стандартного набору, який видають ЗСУ, яке потрібне на полі бою, але не отримує фінансування через державні канали. Часто це аксесуари до зброї, оптика тощо.
- 28 лютого Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону та закликав вступати до нього іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам і захисту світової безпеки від путінського режиму.
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