Про це розповів речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"У нас є представники 55 країн з усіх частин світу, всіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", – сказав Магру.

За його словами, більшість наших легіонерів – це американці та британці, за ними йдуть поляки та канадійці, багато канадців з українським корінням. Є й представники інших країн, серед яких Дам'єн Магру виокремив країни Балтії та Фінляндію.

Водночас Магру відмовився назвати загальну кількість учасників Іноземного легіону, пославшись на конфіденційність інформації.

Щодо фінансування легіону, то, за його словами, Інтернаціональний легіон входить до складу ЗСУ, відтак і фінансується Україною. Це стосуєтся витрат на проживання, зарплат бійців, зброї та амунції. Також є додаткові кошти від приватних донорів, насамперед західних. Гроші збирають на різних плантформах, їх витрачають на додаткове обладнання для військових, яке не входить до стандартного набору, який видають ЗСУ, яке потрібне на полі бою, але не отримує фінансування через державні канали. Часто це аксесуари до зброї, оптика тощо.