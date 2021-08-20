Доба в зоні ООС: окупанти 9 разів порушили "тишу", з боку України - один загиблий

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У напрямку Новоолександрівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.



Поблизу Кримського окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



Біля Нью-Йорка загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



У районі Невельського і Новозванівки російські війська застосовували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.



Неподалік населеного пункту Красногорівка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Південного загарбники обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині - ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.



В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.



Бійці ООС відповіли окупантам на обстріли вогнем.

