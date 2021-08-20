Доба в зоні ООС: окупанти 9 разів порушили "тишу", з боку України - один загиблий
У четвер, 19 серпня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 9 разів порушили режим припинення вогню: скоїли 7 обстрілів і двічі запускали безпілотники
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У напрямку Новоолександрівки росіяни вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Кримського окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.
Біля Нью-Йорка загарбники стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Невельського і Новозванівки російські війська застосовували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Неподалік населеного пункту Красногорівка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Південного загарбники обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині - ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.
Бійці ООС відповіли окупантам на обстріли вогнем.
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