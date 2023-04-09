Добкін провів богослужіння у Харкові
Колишній мер Харкова Михайло Добкін, який у квітні 2022 року став дияконом УПЦ (МП), провів церковну службу у П'ятихатках
Про це пишуть у соцмережах місцеві.
У якій саме церкві Добкін провів богослужіння, не уточнюється, проте на відео видно, що храм зазнав руйнувань внаслідок російської агресії..
"Християнський соціаліст, кандидат у мери Харкова, колишній мер, воїн ЗСУ, коротше, людина та пароплав Михайло Маркович Добкін здається визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки присвятити…", - пишуть у соцмережах.
- У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського між вірянами, які за перехід церкви до ПЦУ, та прибічниками УПЦ (МП).
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