Про це пишуть у соцмережах місцеві.

У якій саме церкві Добкін провів богослужіння, не уточнюється, проте на відео видно, що храм зазнав руйнувань внаслідок російської агресії..

"Християнський соціаліст, кандидат у мери Харкова, колишній мер, воїн ЗСУ, коротше, людина та пароплав Михайло Маркович Добкін здається визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу в П'ятихатках. Можна у нього наступного тижня і пасочки присвятити…", - пишуть у соцмережах.

Довідково. Михайло Добкін висвятився у диякона УПЦ (МП) 7 квітня 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хіротонію провів митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.