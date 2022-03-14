Документування сум у понад 10 тис. євро: НБУ надав рекомендації для виїзду за кордон у воєнний час
13 березня Національний банк повернув вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів, під час переміщення валютних цінностей (у сумі понад 10 тисяч євро) за межі України
Про це повідомляє сайт Національного банку України.
Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в день. (Це трохи більше тисячі доларів або близько 900 євро в день). Офіційний курс валют (зафіксований на 24.02.2022) – 29,25 грн/$, 33,17 грн/євро.
Купити іноземну валюту можна лише банках, що на територіях, які під загрозою окупації державою агресором. (У разі наявності валюти).
Також НБУ рекомендує не вивозити з України готівкову гривню (Її обмінюють за кордоном по невигідному курсу). Готівку варто зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити через термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки або за наявності паспорту у працюючому відділенні банку. А далі за кордоном розраховуватися карткою.
Для людей, які виїжджають за кордон на автомобілі, поліс страхування "зелена картка" не обов’язковий (при перетині кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Молдовою). Також варто мати "ковідні" документи. Їх не перевіряють при перетині, проте можуть вимагати в країнах призначення.
За кордоном у банкоматах можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою, а не курсом готівкового обміну.
Зазначається, що Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.
- Нагадаємо, через війну з Росією громадяни України мають можливість отримати у країнах Євросоюзу міжнародний захист, що включає статус біженця, отримання медичної допомоги, забезпечення житлом та працевлаштування.
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