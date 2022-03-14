Документування сум у понад 10 тис. євро: НБУ надав рекомендації для виїзду за кордон у воєнний час

Про це повідомляє сайт Національного банку України.



Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в день. (Це трохи більше тисячі доларів або близько 900 євро в день). Офіційний курс валют (зафіксований на 24.02.2022) – 29,25 грн/$, 33,17 грн/євро.



Купити іноземну валюту можна лише банках, що на територіях, які під загрозою окупації державою агресором. (У разі наявності валюти).



Також НБУ рекомендує не вивозити з України готівкову гривню (Її обмінюють за кордоном по невигідному курсу). Готівку варто зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити через термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки або за наявності паспорту у працюючому відділенні банку. А далі за кордоном розраховуватися карткою.



Для людей, які виїжджають за кордон на автомобілі, поліс страхування "зелена картка" не обов’язковий (при перетині кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Молдовою). Також варто мати "ковідні" документи. Їх не перевіряють при перетині, проте можуть вимагати в країнах призначення.



За кордоном у банкоматах можна знімати готівкову валюту як з валютних, так і з гривневих платіжних карток. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою, а не курсом готівкового обміну.



Зазначається, що Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, через війну з Росією громадяни України мають можливість отримати у країнах Євросоюзу міжнародний захист, що включає статус біженця, отримання медичної допомоги, забезпечення житлом та працевлаштування.