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Дональд Туск висловив підтримку Порошенку: він прагне захищати Україну від російської агресії

20 січня, 2022 четвер
19:54
Суспільство Дональд Туск

Президент Європейської народної партії, екс-голова Європейської Ради Дональд Туск висловив свою підтримку лідеру "Європейської Солідарності", п’ятому президенту Петру Порошенку

"Я уважно стежу за боротьбою екс-президента України Петра Порошенка за вільне справедливе правосуддя та повагу до верховенства права в Україні. Він прагне захищати Україну від російської агресії. Я закликаю українську владу об’єднатися, щоб протистояти справжньому агресору", - написав Дональд Туск у Twitter.
 


Європейська народна партія – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об’єднує 81 партію із 43 країн. Чисельно ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням. Партія "Європейська Солідарність" є членом родини ЄНП і має статус спостерігача в Асамблеї Європейської Народної партії. 

Як відомо, підтримати Петра Порошенка під час засідання Печерського суду у Київ приїхав Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Єврокомісії у 2010-2014 роках Штефан Фюле.

У Європейському парламенті зробили жорстку заяву, в якій закликали владу України припинити практику вибіркового правосуддя проти п’ятого Президента Порошенка і консолідувати Україну перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення.    
"Існує життєво важлива і нагальна потреба, щоб Європейський Союз та його держави-члени продемонстрували солідарність з Україною, нашим стратегічним партнером. Перед обличчям екзистенційної загрози українська політична еліта має проявити єдність. Європейський парламент підтримує Україну і закликає її владу не сіяти розкол у той час, коли національна безпека країни знаходиться під загрозою", – йдеться у заяві.
Новини
ЄС
Порошенко
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
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