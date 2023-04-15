На тому тижні я давав інтерв'ю журналісту Reuters. Він мене запитав, чому в Україні більшість громадян так погано ставляться до високих зарплат держслужбовців і толерантно до корупції?

Пояснив йому, що через застаріле розчарування держслужбовцями та представниками влади, які не змогли досягти результату в покращенні життя країни, але змогли покращити своє життя та життя своїх родин. А ще це — наслідки філософії СРСР, коли нормами були зрівнялівка та принцип "що охороняю, те й маю", які ще досі популярні серед багатьох українців, навіть якщо вони не жили тоді. Вони може навіть не жили, а от їх батьки та бабусі з дідусями своїм вихованням привчили багатьох до тих стандартів. На жаль, люди не розуміють, що в наших умовах, коли до корупції дуже толерантне відношення у багатьох в суспільстві, а некомпетентність стала нормою, то висока офіційна зарплатня є одною з умов того, що держслужбовець буде професійним та не буде корупціонером. Це умова, а не гарантія. Але якщо її прибрати, то результат буде не той, який очікують нащадки пролетаріату. Ефективність роботи держслужбовців та рівень життя хейтерів високих зарплат не покращаться.

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Я добре розумію, яку проблему створюють і що після такого рішення буде три варіанти — або, як колись, будуть доплати в конвертах, або будуть красти та займатися корупцією, майже з офіційного дозволу, або швидко з держсектору підуть ті, хто справді ефективний і зможе знайти собі роботу в приватному секторі

Саме тому, я вважаю популізмом та помилкою обмеження в 67 000 для держслужби та держкомпаній, які запроваджують під маскою того, що цими грошима зможуть забезпечити наших військових. Брехня. Цих грошей не вистачить. Я не є держслужбовцем і не планую йти працювати на державу, але я добре розумію, яку проблему створюють і що після такого рішення буде три варіанти — або, як колись, будуть доплати в конвертах, або будуть красти та займатися корупцією майже з офіційного дозволу, або швидко з держсектору підуть ті, хто справді ефективний і зможе знайти собі роботу в приватному секторі. Не обов'язково в Україні. І це буде проблемою. Тому що замість них прийдуть ті, хто буде готовий навіть від зарплатні відмовитись, лише дайте йому владу в руки та можливість керувати бюджетними грошима. Вони тоді себе самі зможуть забезпечити.

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Взагалі, намагатися забезпечити виплати військовим коштом зарплат держслужбовців — це теж саме, що спалити будинок для того, щоб на його полум’ї приготувати їжу, а потім дивуватися, що якось тупо вийшло. Але це в логіці дій влади. Намагання знайти просте рішення для складної проблеми не допоможе розв'язати проблему та створить нові проблеми. Але яка різниця, так? Хоча я впевнений, що ті, хто запропонував такий варіант, не лише не розуміли, до чого це може призвести, а й гадки не мали, що це не допоможе забезпечити весь обсяг фінансування виплат військовим. Популісти не прораховують фінансові або будь-які інші наслідки, вони керуються лише рейтингами. А рішення зрізати зарплатню держслужбовцям люмпен підтримає. До речі, це призведе не до того, що держслужбовці в міністерствах будуть отримувати менше, а до того, що вони будуть отримувати менше офіційно, а все інше у конвертах без оподаткування. І відсіються ті, хто не захоче отримувати чорну зарплатню. Браво! Повернулися в минуле і реалізували негативну селекцію у держслужбі.

Популісти не прораховують фінансові або будь-які інші наслідки, вони керуються лише рейтингами. А рішення зрізати зарплатню держслужбовцям люмпен підтримає

Розумію, що моя точка зору не дуже популярна. Але мені цікаво, що будуть казати ти, хто сьогодні радіє від рішення про держслужбовців, коли з'ясується, що цих коштів, зрізаних з зарплатні держслужбовців, не вистачить для забезпечення виплат військовим, але приведе до наступного руйнування держслужби? Нічого вони не скажуть. Їм буде байдуже, тому що вони не можуть визнати свою помилку і не готові усвідомити до чого це все призводить. Прості люди люблять прості рішення, навіть якщо вони не ефективні. Але саме прості люди сьогодні сидять у Верховній Раді й привели їх туди інші прості люди. Тому і маємо сьогодні такі рішення. Тож цей закон треба ветувати. Але я маю сумнів, що розуміють в ОП. Подивимося, що буде далі.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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