Всі розпереживалися через заяву лідера республіканців в Конгресі США про зменшення допомоги Україні? Правильно робите — такі тези нічого позитивного не несуть. Але якщо прочитаєте закон про ленд-ліз (ціла сторінка!!!), то зможете заощадити на заспокійливих, та побіжите в церкву молитися за здоров'я Байдена.

Ленд-ліз — це як чорт чи Бог — кожен собі його уявляє, як хоче. Хоча більшість лінується прочитати закон, щоб не покладатись на уяву. Читаючи/слухаючи "експертів", іноді складається враження, що ленд-ліз це нескінченний потік зброї та грошей в Україну, і наші військові зможуть тикати пальцем у величезне меню озброєння. Хоча правильне враження мало б бути, що ті "експерти" мають тільки одну експертизу — впевнено говорити на будь-яку тему.

Якщо перекласти закон на людську мову — то президент США може сам визначати та надавати допомогу військовим обладнанням урядам України та країн Східної Європи

Що ж говорить закон про ленд-ліз: "For fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine or to governments of Eastern European countries impacted by the Russian Federation's invasion of Ukraine to help bolster those countries' defense capabilities and protect their civilian populations from potential invasion or ongoing aggression by the armed forces of the Government of the Russian Federation." Якщо перекласти на людську мову — то президент США може сам визначати та надавати допомогу військовим обладнанням урядам України та країн Східної Європи.

Тобто він це може робити БЕЗ підтримки парламенту! Принаймні на 2022-2023 фіскальні роки, ризик, що республіканці будуть чудити, є суттєво зниженим

P.S. Для тих, хто вже ниє, чому досі нема ленд-лізу — прочитайте закон. Побачите там, що це передбачає позику і лізинг обладнання. А зараз ми отримуємо безплатно і на постійно. Допоки є допомога без ленд-лізу, це чудово.

Про автора: Михайло Петечук, консультант з бізнес-стратегій.

