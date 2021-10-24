"Досить мовчати". У Кременчуці батьки збираються на мітинг проти дистанційного навчання

На протест люди вийдуть завтра, 25 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Відповідний заклик, як зазначає полтавсье видання Коло, шириться соціальними мережами:







"Досить мовчати! Шановні батьки! Особисто в мене вже немає сил мовчати з приводу дистанційного навчання! Пропоную зібратися всім, хто проти дистанційного навчання в пн., 25 жовтня, о 10.00 біля мерії. Досить мовчати".



Довідка



Навчальні заклади у "червоній" карантинній зоні можуть уникнути "дистанційки" виключно у випадку 100%-го щеплення дорослого персоналу школи, училища, коледжу, університету тощо.



До "жовтих" і "помаранчевих" зон такий поріг становить 80% персоналу.





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