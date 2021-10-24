"Досить мовчати". У Кременчуці батьки збираються на мітинг проти дистанційного навчання
У місті Кременчуці батьки школярів збираються на протест під міську раду, щоб висловити невдоволення переведенням на дистанційну форму навчання дітей
На протест люди вийдуть завтра, 25 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Відповідний заклик, як зазначає полтавсье видання Коло, шириться соціальними мережами:
"Досить мовчати! Шановні батьки! Особисто в мене вже немає сил мовчати з приводу дистанційного навчання! Пропоную зібратися всім, хто проти дистанційного навчання в пн., 25 жовтня, о 10.00 біля мерії. Досить мовчати".
Довідка
Навчальні заклади у "червоній" карантинній зоні можуть уникнути "дистанційки" виключно у випадку 100%-го щеплення дорослого персоналу школи, училища, коледжу, університету тощо.
До "жовтих" і "помаранчевих" зон такий поріг становить 80% персоналу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе