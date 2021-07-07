Довгий список книг у номінації “Література для дорослих” представив Оргкомітет книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2021” (перша частина)

Після цього були сформовані Довгі списки книг для конкурсу у трьох номінаціях: “Література для дорослих”, “Література для підлітків” та “Література для дітей”.

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації “Література для дорослих” потрапило 85 книжкових новинок від 19 видавництв України.

Перша частина списку:



“Відкинуті і воскреслі” Степан Процюк (видавництво “Discursus”)





Нова книжка есеїстики Степана Процюка — це нариси про знакових українських письменників, долі яких вражають не менше за творчість. Фанатик нового мистецтва Михайль Семенко, сталева і ніжна Леся Українка, геній із замерзлим серцем Павло Тичина... Несподівані ракурси добре знайомих постатей захоплюють і бентежать. Друга частина видання — авторська реакція на сучасні суспільні події в Україні. Фінальний розділ — найсвіжіші інтерв’ю із автором.



“Кров Крихдему” Андрій Гулкевич (видавництво “НК-Богдан”)



Зі здобуттям Аргату кривава війна не завершилася. З Півночі розпочав похід на Крихдем старий ворог, котрий давно чекав нагоди проявити свою силу. Дейлар долучився до війська принца Дунстана — спадкоємця престолу Крихдему. Дві великі армії зійшлися на полі битви, покликаної вирішити долю всього Весперу. Тож від дій героїв залежить подальший хід історії, котрій достатньо невеликого зміщення, щоб усе змести або залишити неушкодженим. Водночас, у герцоґстві Монтені розгорівся конфлікт між жорстоким вельможею та несправедливо ображеними ним простими селянами та іншими знедоленими. У проміжку між кривавими боями Дейлар ледь не стає жертвою підступу, знаходить нових друзів та намагається осягнути таємниці давньої магії.



“Карпатський капкан” Сергій Ухачевський (видавництво “НК-Богдан”)



Ця розповідь — на основі долі реальних людей і подій, що відбувались протягом 1941–1951 років на території Великобританії, Німецького рейху, Польщі, СРСР. Головний герой — полковник Степан Крижень, радянський розвідник, котрий завжди веде свою гру: і воюючи із нацистами, і ставши резидентом МГБ в Західній Україні, і борючись із системою, в якій доводиться працювати. Багатоходові шпигунські операції, затіяні в московських і лондонських кабінетах, втрачають сенс, коли в гру вступає він. Книга написана живою мовою, з гумором, живими персонажами і подіями, що втягують у вир інтриг з перших слів і ведуть до останнього рядка.



“Легенди нескореної зими” Сергій Ухачевський (видавництво “НК-Богдан”)







Роман “Легенди нескореної зими” — це жорстка й відверта розповідь про події на Майдані та поза ним, про маловідомі подвиги повстанців та їхній побут, про “героїв” антимайдану та його спонсорів. Так про Майдан 2013–14 років не писав ніхто. Події роману відбуваються на вулицях та площах Києва, у майданівських на антимайданівських наметах, готельних апартаментах Відня та Парижа, владних кабінетах Банкової та Кремля. А за подіями, які вирують у романі, стоять ще одні персонажі — політики. Для них Революція — лише розмінна монета для досягнення власних цілей. І коли майданівський люд пішов добровольцями відстоювати цілісність України, уся політична потороч рвонула у владу...



"Осінній сезон смертей" Андрій Кокотюха (видавництво “НК-Богдан”)





На території студмістечка одного з київських вишів діє серійний убивця. Його вчинки невмотивовані, а подальші кроки — непередбачувані. Мешканці довколишніх гуртожитків нажахані, а правоохоронні органи пасуть задніх, затримуючи не причетних до злочинів осіб. У розслідування волею долі втручається журналіст Андрій Шкарада, який і викриває безжалісного маніяка-психопата, ледь не поплатившись за це власним життя.



“Пророчиця” Андрій Кокотюха (видавництво “НК-Богдан”)





Поліцейські теж потрапляють за гради — за гріхи своїх колег. Так сталося з Сергієм Горілим: він відсидів за своє й чуже. Повернувся до рідного Конотопу, треба починати життя з чистого аркуша. Але ніким, крім сищика, бути не може. Випала нагода це довести. Місцевий підприємець поскаржився в поліцію: жінка, яку називають відьмою, напророчила йому смерть. З чоловіка насміялися — а він справді помирає. Слідство веде друг Горілого, якому та сама пророчиця теж віщує смерть. І коли це пророцтво також збувається, Горілий розуміє: все серйозно. Він не вірить у містику, шукає раціональне пояснення. Та коли до істини лишається один крок — смертельне пророцтво отримує сам Сергій... Роман Андрія Кокотюхи “Пророчиця” продовжує цикл готичних детективів, до якого входять “Легенда про Безголового” і “Таємне джерело”. Сюжет роману ліг в основу серіалу “Потрійний захист”, прем`єра якого відбулася 2016 року.



“Шлюбні ігрища жаб” Андрій Кокотюха (видавництво “НК-Богдан”)





1991 рік, спекотне літо. Семеро молодиків раптом отримують шанс швидко розбагатіти. На кону — один мільйон, гроші допоможуть кожному з них вирішити власні проблеми. Кожен готовий ризикувати, на карту поставлено все, так щастить лише раз у житті. Заволодіти мільйоном виявилося навіть легше, ніж ці дилетанти собі уявляли. Тепер найважче — розділити скарб. А тим часом пограбовані почали на молодих недосвідчених грабіжників справжнє полювання. Чи вдасться врятуватися, якщо не можеш безпечно повернутися спиною до свого товариша по нещастю... У середині 1990-х літературний дебют “Шлюбні ігрища жаб” одразу викликав неоднозначну реакцію в українському літературному середовищі. Що й зробило дебютанта Андрія Кокотюху знаменитим. Нова редакція роману доповнена післямовою про історію створення книги та її пригоди після публікації. А також є оригінальним документом епохи, котру відчув та зафіксував автор і деякі прикрі ознаки якої в нашому сьогоденні досі проявляються.

“Отак ми дружили з Москвою” Валентин Северинюк (видавництво “НК-Богдан”)





Твір охоплює історичний період від початку XIII ст. (розпад Старокиївської руської держави, польсько-литовський час, козаччина) — до початку XXI ст. (розвал СРСР, пострадянські перетворення, збройна агресія Росії проти України). Провідна тема усіх подій — суспільно-політичні та культурно-духовні виміри українсько-російських відносин. Внутрішню будову поеми визначають 40 розділів-віршів, кожен з яких має емоційно-наголошене закінчення-рефрен: “Отак ми дружили з Москвою…”. У книзі цитовано та використано багато документальних джерел і досліджень. Примітки містять коментарі до історичних фактів, біографічні довідки, пояснення іншомовних та рідковживаних слів.

“Роксолана. Союз із Ягеллонами” Олександра Шутко (видавництво “НК-Богдан”)





У романі висвітлено події з життя українки Роксолани (Hurrem Sultan) – дружини султана Сулеймана Пишного, які відбувалися в 1540–1551 роках, коли вона перебувала у зеніті слави та влади. Ця жінка мала значний вплив на політику Османської імперії. Виступала посередником чоловіка-султана щодо налагодження добросусідських відносин із польською династією Ягеллонів – угорською королевою Ізабеллою, її матір’ю Боною Сфорца та братом – польським королем Сигізмундом ІІ Августом. В основі роману – любовне й дипломатичне листування Роксолани, архівні документи, рапорти європейських послів у Стамбулі, османських літописців та відомості з ґрунтовних розвідок турецьких, польських, українських, німецьких, італійських й американських істориків. У романі реальними є не лише події та герої, а й навіть їхні діалоги, які історія зберегла до наших днів.

“Останній лист” Віктор Янкевич (видавництво “НК-Богдан”)



Вічна загадка кохання. Непередбачені його зародження, спалах пристрасті, згасання... Але деким воно опановує цілковито, майже до божевілля... Цей роман занурить вас, шановний читачу, в непрості колізії ще однієї історії любові, яка, як і все в цьому світі, неповторна. Для широкого кола поціновувачів чуттєвої, психологічної прози.



“Роксолана: життєпис” Олександра Шутко (видавництво “НК-Богдан”)





Ця книга присвячена біографії найвідомішої султани-українки, зачинательки “Жіночого султанату” в Османській імперії — Роксолані (Хюррем), яка волею долі з простої полонянки стала спочатку улюбленою наложницею, а згодом єдиною дружиною наймогутнішого султана Сулеймана Пишного та матір’ю його наступника — Селіма ІІ. У виданні вміщено дев’ять її любовних послань до султана Сулеймана (одне з них оприлюднено українською уперше) і чотири — дипломатичні, адресовані угорській королеві Ізабеллі Яґеллонці, польському королеві Сиґізмунду ІІ Августу та перській принцесі Султан Бейгюм — сестрі шаха Тагмаспа, а також відповіді, які надіслали Роксолані ці монархи. Наприкінці книги розповідається про вшанування цієї величної жінки, її роль в історії українців і турків та як вона надихнула митців на створення чудових творів.

“Загадковий Духнович” Олександр Гаврош (видавництво “НК-Богдан”)





У другому, значно розширеному виданні “Загадкового Духновича” відомий журналіст і письменник Олександр Гаврош пропонує власне прочитання постаті священика і просвітителя Олександра Духновича (1803–1865), довкола якого досі точиться чимало суперечок: москвофіл, сепаратист чи зачинатель українського відродження за Карпатами? Це перша книжка про найвідомішого закарпатця ХІХ століття, видана за межами історичного Закарпаття. До неї увійшли як уривки з щоденників, листів, автобіографій будителя, подані сучасною літературною мовою, так і статті Олександра Гавроша, його ж оповідання про дитинство Духновича “Родинна таємниця” та п’єса про останні години життя духовного батька Срібної Землі “Люб’язнійший приятель”. У книжці вміщено також інтерв’ю з найвідомішим духновичезнавцем Оленою Рудловчак, думки відомих дослідників, вірш Шевченківського лауреата Петра Скунця.

“Іван Котляревський: між імперією та Україною” Петро Кралюк (видавництво “НК-Богдан”)





Творча біографія Івана Котляревського вперше розглянута в контексті української історії XVII–XVIII століть, як продовження давньої української літературної традиції. Видання зорієнтоване не лише на знавців та любителів рідного слова, але й на дослідників європейської історії та культури XVIII–XIX століть.

“Сни увіч проти вербної неділі” Віталій Левун (видавництво “Астролябія”)





У романі “Сни увіч проти вербної неділі” реальність переплітається з химерними видіннями й спогадами головної героїні Уляни. Тридцять три сни, помережані прислів’ями, приказками, міфологічними όбразами, присмачені словечками місцевих говірок, проводять читача крізь особисту родину історію, тісно пов’язану з трагічними обставинами життя українців у ХХ столітті. Це барокова суміш гротеску й драми, де смерть межує з еросом, містика — з неуникненною реальністю, віра в судьбу — з альтернативною версією розвитку подій. На початку роману в дім удови Уляни приходить квартирант Микола Іванович, який постійно замикається у своїй хатині і проводить там свої химерні експерименти. Чи вдасться йому завершити те, заради чого приїхав? Куди зник Володька зі давніх родинних світлин? І що це за дитина раптом з’явилася на подвір’ї Уляни, мов дві краплі води схожа на її давно померлого сина?

“Тадуш” Артем Поспєлов (видавництво “Видавництво 21”)





Зоїку близько чотирьох тисяч днів, і таке ім’я хлопець обрав собі сам. Просто спочатку в його сім’ї помирає собака, а трохи згодом помирає Дід. Після смерті Діда родина починає розпадатися. Зоїк забуває минуле, але пам’ятає, що винен у тому, що сталося. Єдиний, хто знає, як усе було насправді, це друг на ім’я Малюк, якого він ніколи не бачив. З його допомогою Зоїк намагається все виправити. Він шукає місце для смерті Діда у своєму житті, а з нею і відповідь на питання — чи насправді любов означає жити довго та щасливо? Видано у співпраці з Літературною агенцією OVO.

“Рефлекс медузи” Роксолана Сьома (видавництво “Видавництво 21”)





Законів природи ніхто не скасовував – перемагає сильніший. Та що, коли тобі не відомі правила виживання у ворожому середовищі? Коли ти безпорадний перед викликами долі? А як протистояти найріднішим, наприклад мамі, опіка якої порушує твої власні кордони? Чи вдасться уникнути катастрофи героям цього роману?

Видано у співпраці з Літературною агенцією OVO. Фіналіст Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей “КОРОНАЦІЯ СЛОВА-2020”.

"Твоя М." Ірина Жураковська (видавництво “Видавництво 21”)





Українка Марина та німкеня Марія мають зовсім різне уявлення про щастя, та обидві вирушають шукати його подалі від дому – в Париж. Марія точно знає, чого хоче від життя: займатися наукою, грати на скрипці та знайти справжнє кохання. Марина ж натомість знає, чого точно не хоче – все життя працювати офіціанткою та мати справу зі своїм батьком. “Твоя М.” – це сучасний український роман про те, як воно – бути жінкою. Про пошук себе, про дружбу, про дуже різну любов, про самотність, про стереотипи, про материнство і трошки про квантову фізику.

Видано у співпраці з Літературною агенцією OVO.

“Магнум” Ілля Макаренко (видавництво “Видавництво 21”)





У “Магнумі” вдосталь усього: дощу і вина, кохання і зради, відчайдушності й боягузтва, українських заробітчан і португальських революціонерів. Із різних причин, – зокрема й через війну на сході України, – герой роману опиняється на крайньому заході Європи, де ненароком занурюється у трагічну родинну історію, яка почалася майже пів століття тому. Втім, справжнім головним героєм тут є Лісабон – світле і приязне місто, яке неможливо не полюбити, але яке, однак, приховує від сторонніх очей чимало таємниць.

“Радіо Ніч” Юрій Андрухович (видавництво “Meridian Czernowitz”)

Як і в “реальній дійсності”, ще одна революція зазнала поразки. Можливо, тому, що втратила свого загадкового лідера. Йосип Ротський (не плутати ні з Йосіфом Бродським, ні з Йозефом Ротом), музичний герой барикад, змушений хоч кудись утікати, приміряючи на себе долю багатьох інших Йосипів. Його переслідують, і режимні спецслужби – це лише пів біди. Є ще недоречна любов, з якою не звладати, і банківська таємниця, з якою не впоратися. В’язничний досвід і мимовільно успішний теракт. А також розум і забуття, сміх і темрява, холод і пекло, іронія і щем. Останній сховок, звідки дозволено вести нічний етер. Чи справді останній?..

“Радіо Ніч” – найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір Юрія Андруховича. Простір, у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а Девід Бові – з мандрівними музикантами Середньовіччя.

“Орден мовчальниць” (поетична збірка) Катерина Калитко (видавництво “Meridian Czernowitz”)

Портрет української жінки частіше визначає те, про що вона мовчить, ніж те, про що говорить. Та без досвіду цього мовчання не було би голосу, що звучить у цій збірці. Голосу, що обстоює право щиро мовити про гостре горе, поколіннєві травми, стереотипи та архетипи, корені в пекучому ґрунті, відвагу любові й розчарування порожнечею поза масками. Не ззираючись на закиди в надмірній відвертості чи колючості, в надриві й темноті. Бо тільки так і залишаються собою – але й втілюють досвід сотень досі безмовних сестер.

У художньому оформленні та на обкладинці використано картини Катерини Косьяненко.

“Псалом авіації” (поетична збірка) Сергій Жадан (видавництво “Meridian Czernowitz”)

Ці вірші написані впродовж 2020 року. Місце, де вони писалися, лежить на пагорбах. Це означало присутність широкої лінії горизонту й великої кількості повітря. А ще там було багато дерев і птахів, були балки, водойми і рівне, віддалене дихання міста за обрієм. Зміна оптики так чи інакше призводить до зміни письма. Ось про це переважно і книжка: про те, як нас формують ландшафти, як дерева додають нам вертикалі, а озера — глибини, як весняна зелень вчить нас оптимізму, а літні ріки — щедрості. Нехитре знання, що допомагає цінувати кожен почутий зранку голос.

У художньому оформленні та на обкладинці використано фото Марисі М'яновської.

“Бо є так” (груба книжка короткої прози) Тарас Прохасько (видавництво “Meridian Czernowitz”)

Ця груба книжка короткої прози збудована за взірцем клепсидри – водяного годинника. Десять років досвіду пізнання розпорошені у кількох десятках нотаток, кількох тисячах речень. Читаючи їх, можна всіляко поводитися із часом. Залежно від налаштування струменя. Пропустити через себе на повну силу впродовж кількох днів; випускати мало не по краплі впродовж кількох років... Або віднайти якусь власну ненормальну гру з ритмом закручування і відкручування годинникового краника.

“Теорія помсти” Алла Сєрова (видавництво “Кальварія”)

Свого часу перший роман авторки “Правила гри” отримав Гран-прі найпершого конкурсу Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, спричинивши перед тим палку дискусію в журі. Дехто не міг повірити, що це — оригінальний твір української авторки.Потім були видання декількох інших її романів, три з яких виходили в “Кальварії”, і надання ліцензій на аудіокнижки. А потім на той час одне з двох найпотужніших російських видавництв придбало 21 ліцензію на видання її романів і навіть створило під неї окрему серію. Правда, там уже була авторка також гостросюжетних книжок, псевдонім якої співпадав зі справжнім іменем і прізвищем нашої письменниці, тому книжки виходили під псевдонімом.

Новий роман запорізької авторки відкриває нову — іменну — серію “Правила гри”. Рита Лукаш — ріелтор зі стажем. За роки роботи вона звикла до будь-яких несподіванок, але це було занадто навіть для неї: в квартирі, яку вона показувала клієнтці, виявився труп колишнього Ритиного коханця. За допомоги свого приятеля-адвоката Риті чудом вдається уникнути арешту — поліція має серйозні підозри, що вбивцею є саме вона. Цього ж вечора у квартирі Рити виявляється ще один труп, але тут навіть поліція розуміє що вона не причетна до вбивства. І хоча Рита переконує всіх, що поняття не має хто хоче її “підставити”, десь на рівні підсвідомості вона здогадується, що це — слід з її далекого минулого, коли Рита Лукаш була ще Анною Дубинською...

“Політики не брешуть. 10 законів взаємодії політиків і виборців” Вадим Денисенко, Юрій Вишневський (видавництво “Наш Формат”)





Чому в липні 1945-го, через два місяці після перемоги над Німеччиною, Черчилль зазнав поразки на виборах? Чому в Польщі так довго триває епоха Дуди, а в Угорщині — Орбана? Чому навесні 2019-го Порошенко зазнав поразки, а Зеленський опинився в кріслі президента? Таких питань безліч, і відповіді на них можна шукати в безлічі випадковостей. Проте розгадка всіх цих перемог і поразок — у політологічних законах, які діють у політиці з такою самою невідворотною силою, що й фізичні закони в природі.Ця книжка — про десять законів політології, з яскравими прикладами із світової й української новітньої історії. Автори намагалися задовольнити цікавість тих, хто хоче розуміти, як працює світ політики і чому він здається таким дивним.

“Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях” Марк Лівін, Ілля Полудьонний (видавництво “Наш Формат”)





Розум: та все добре! У тебе є робота, дах над головою, їжа і друзі.Емоції: щось так тоскно.Якщо ви переживали схоже й не могли втямити, у чому річ — ця книжка для вас. У ній журналіст Марк Лівін і психотерапевт Ілля Полудьонний простими словами розповідають про емоції та почуття. Вони вчать розшифровувати повідомлення, що приходять у чат із самим собою: “Ти вже кілька днів сумуєш. Зверни на це увагу”. Або: “Здається, ти заздриш другові, який знайшов нову роботу. Може, тобі теж час щось змінити?”. Структурно книжка складається з 20 розділів. Кожен присвячується окремому почуттю чи емоції: злості, заздрості, образі, сорому, самотності тощо.

Автори популярно викладають теорію, пояснюють теми на прикладах із власного життя, діляться вправами для пропрацювання. А ще багато говорять про нинішні реалії. Книжка не дублює подкаст “Простими словами”. Її можна читати незалежно від того, слухали ви випуски чи ні. Вона глибша, але не менш доступна.

“Пальці поміж піском” Степан Процюк (видавництво “Наш Формат”)





Життя — це “один вибраний сценарій зі знехтуваних або відхилених багатьма іншими”. Що вибирає хлопчик Сосо: священство чи тиранію? Що обере композитор Федір: кохання всього життя чи шлюб з нелюбою жінкою заради кар’єри? Як заслужена артистка потрапить до психіатричної лікарні? Чи зречеться студент Іван ідеї про соборну Україну і що вибере його друг-націоналіст Микита? На тлі радянської України 1950-х і культу Сталіна розгортаються драми людей, які роблять свій вибір у світі болю і страждання. Проминає усе, тільки жага до життя «має подекуди шанси вистояти під усіма пальцями перемін і піском зречення...”.

“Скоропадський і Крим. Від протистояння до приєднання” Сергій Громенко (видавництво “Наш Формат”)





Чий Крим зараз і кому він має належати в майбутньому? Яким мусить бути статус півострова: незалежна держава, член союзу або суб’єкт федерації, автономія чи регіон під іноземним протекторатом? Кому має належати право управління Кримом — етнічній більшості чи корінним народам? Як Україні поводитися з півостровом — дати йому якнайширші повноваження чи запровадити пряме керування з Києва, умовляти кримців добрим словом чи запровадити безжальну економічну блокаду? Ні, це питання не з порядку денного 2014 року після російської анексії Криму — вони постали перед Україною ще сто років тому.Ця книжка розповідає, як реагували на виклики щодо Криму Українська Держава й міжнародна спільнота наприкінці Першої світової війни.



“Останній командир УПА. Життя і боротьба Василя Кука” Аліна Понипаляк (видавництво “Наш Формат”)





Є люди-епохи, а є люди — кілька епох. Такою особистістю був останній командир УПА Василь Кук. Він народився до Першої світової, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання діяльності УПА, потрапив у радянський полон і разом з Україною отримав омріяну свободу в 1991-му. Як сімейна скрута вплинула на його погляди? Коли він загорівся ідеєю збройної боротьби? Як пережив смерть братів Ілька й Іларія, яких стратили за українську державність? Як вибудовував мережу ОУН у Дніпропетровську й перебував у підпіллі на Волині й Галичині? Як продовжував тиху боротьбу в 1970–1980 роки й отримав “друге дихання” після незалежності? На всі ці питання відповідає історикиня Аліна Понипаляк. Авторка дослідила архівні дані та спомини людей, які особисто знали Василя Кука, поспілкувалася з рідними, побувала там, де він народився, жив і творив. Усе це допомогло показати, яким був Кук і як він боровся за українську незалежність.

“Абрикосова книгарня” Ореста Осійчук (видавництво “Наш Формат”)





Марія Фариняк через злидні змушена віддати сина, дев’ятирічного Михайла на виховання родичам покійного чоловіка: вуйкові Стефану, власникові книгарні, та цьоці Касі, суворій жінці, яка не рада появі чужої дитини в домі. Так починається історія Міська Фариняка, хлопчика початку ХХ століття, яка дивним чином переплітається з історією Михайла Фариняка, чоловіка початку ХХІ століття.Це історія дитячої дружби й недитячих зрад, родинних скелетів у шафі та любові, яка крізь століття рятує життя і без спільної крові таємниче поєднує двох однофамільців.

У другому етапі кожен експерт обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.

Відповідно:

I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали),

III місце (3 бали),

IV місце (2 бали),

V місце (1 бал).

Оргкомітет, шляхом підрахунку балів, визначить 3 книги – фіналісти в номінації “Література для дорослих”, які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках майже по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.

Книжкова премія “Еспресо. Вибір читачів” заснована телеканалом “Еспресо” та підтримується ГО “Демфорум”. Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках “Книжкового Арсеналу” в Києві.

Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання книг вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу “Еспресо”, на сайтах “Espreso.TV” та “Демфорум”.