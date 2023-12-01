Друг Путіна Орбан штовхає ЄС у прірву в питанні України, а українські диверсанти підірвали головне залізничне сполучення між Росією та Китаєм. Акценти світових ЗМІ 1 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 грудня.

Друг Путіна Орбан штовхає ЄС у прірву в питанні України

Саміт цього місяця стане вирішальною перевіркою того, наскільки далеко Будапешт зайде, щоб зірвати підтримку Києва з боку ЄС, пише Politico.

"Назріваюча політична криза досягне апогею на саміті в середині грудня, коли лідери ЄС мають ухвалити історичне рішення про прийняття України до клубу 27 країн і укласти ключову бюджетну угоду, щоб кинути 50 мільярдів євро рятувального кола в економіку Києва, що розхитується від війни", — вважають у виданні.

Тим часом Орбан вимагає заморозити весь політичний і фінансовий процес доти, доки лідери не погодяться на повний перегляд підтримки Києва з боку ЄС.

"Це завдає лідерам ЄС великого головного болю. Хоча Угорщина становить лише 2 % населення ЄС, Орбан може тримати блок у заручниках, оскільки він повинен діяти одностайно щодо великих стратегічних рішень", — пояснює Politico.

Як нагадують у медіа, Орбан далеко не вперше ставить палки в колеса у співпраці ЄС із Україною. Він був найголоснішим противником санкцій проти Росії з моменту анексії Криму Путіним у 2014 році. Але цього разу все інакше, кажуть дипломати і чиновники ЄС.

За словами Петера Креко, директора будапештського Інституту політичного капіталу, Орбан грає в довгу гру.

"Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що виграти війну в Україні неможливо, і що Київ має піти на поступки, — каже Креко. — Зараз він відчуває, що його час настав, тому що втома від України зростає в громадській думці багатьох країн ЄС".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель займається пошуком компромісу. На початку цього тижня він відвідав Будапешт для інтенсивної двогодинної дискусії з Орбаном. Хоча зустріч не стала важелем до негайного прориву, вона була корисною для розуміння занепокоєння Орбана, сказав інший чиновник ЄС.

Деякі дипломати ЄС інтерпретують погрози Орбана як стратегію посилення тиску на Європейську комісію, яка затримує виділення Угорщині 13 мільярдів євро з фондів ЄС через побоювання, що країна не дотримується стандартів ЄС щодо верховенства права.

Орбан вже давно ставить під сумнів українську стратегію ЄС, але його ігнорували або зображували як маріонетку російського президента Володимира Путіна.

"Ми спостерігали за цим, були вражені, але, можливо, ми не приділяли достатньо часу тому, щоб дійсно слухати", — визнає високопоставлений дипломат ЄС.

На думку ще одного чиновника ЄС, Орбан підриває Євросоюз ізсередини.

"Теоретично, Брюссель може застосувати проти Угорщини так звану процедуру статті 7 ЄС, яка використовується, коли вважається, що країна ризикує порушити основні цінності блоку. Цю процедуру іноді називають "ядерним варіантом" ЄС, оскільки вона передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну-члена - призупинення права голосу при прийнятті рішень ЄС", — робить припущення Politico.

Проте наразі представники ЄС побоюються застосовувати такий варіант, тому дипломати подвоюють зусилля, щоб обійти угорське вето.

Один із варіантів — розбити 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік для України на менші суми на щорічній основі, сказали три посадовці. Але критики попереджають, що цей варіант не досягне мети забезпечення більшої передбачуваності та визначеності для державних фінансів України, які перебувають у скрутному становищі. Це також стало б поганим політичним сигналом: якщо ЄС не може взяти на себе довгострокові зобов'язання перед Україною, то як він може просити США зробити те ж саме.

Фото: reuters

Така ж дилема стосується і запланованої військової допомоги ЄС.

"Залишається ще один варіант за замовчуванням, і це класика ЄС: відкласти прийняття ключових рішень щодо української політики на початок наступного року", — зазначають у виданні.

За словами іншого дипломата ЄС, така затримка також призвела б до розмов про розкол єдності ЄС. Але "в реальному світі це не буде проблемою, тому що бюджет ЄС в порядку до березня 2024 року".

Брюссель також дедалі більше стурбований довгою грою Орбана. У Politico підкреслюють, що із Будапешта на адресу Брюсселя надходить постійний потік нападок з різних питань — від дефіциту демократії до культурних війн навколо міграційної політики ЄС. Останнім прикладом є агресивна євроскептична рекламна кампанія з плакатами, спрямованими проти самої президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. На плакатах фон дер Ляєн зображена поруч з Александром Соросом, сином Джорджа Сороса, голови Фундації "Відкрите суспільство", з написом: "Не будемо танцювати під їхню дудку!"

"Орбан грає в довгу, — говорить чиновник ЄС. — З Вілдерсом, ще одним або двома ультраправими лідерами в Європі і потенційним поверненням Трампа він незабаром може виявитися менш ізольованим, ніж ми всі думаємо".

Україна підірвала головне залізничне сполучення між Росією та Китаєм

Служба безпеки України підірвала залізничне сполучення, що з'єднує Росію з Китаєм, під час таємної операції, проведеної в глибині території противника, повідомляє Politico.

СБУ влаштувала кілька вибухів у Северомуйському тунелі Байкало-Амурської магістралі в Бурятії, розташованій приблизно за 6 тисяч кілометрів на схід від України, пише видання, посилаючись на високопоставленого українського чиновник, який безпосередньо обізнаний з операцією.

"Це єдине серйозне залізничне сполучення між Російською Федерацією і Китаєм. І зараз цей маршрут, який Росія використовує, зокрема і для військових поставок, паралізований", — говорить чиновник.

Чотири вибухові пристрої спрацювали під час руху вантажного потягу в тунелі. У виданні наголошують, що наразі СБУ публічно не підтвердила факт нападу. Росія також поки що не підтвердила факт диверсії.

"На перегоні Ітікіт – Окусикан в Бурятії під час проходження тунелю локомотивна бригада вантажного поїзда помітила дим з однієї з цистерн з дизельним пальним. Поїзд зупинили, а на допомогу з найближчих міст відправили два пожежні потяги. Рух поїздів не переривався, він був організований по об'їзній ділянці з незначним збільшенням часу в дорозі", - йдеться в повідомленні російської державної залізничної компанії РЖД.

Тим часом CNN пише, що поїзд охопила пожежа. І нагадує, що Україна вже кілька місяців завдає ударів по цілях всередині Росії, намагаючись поступово послабити внутрішню підтримку війни, яку веде Москва. А також підкреслює, що українське джерело охарактеризувало цей маршрут як "єдине велике залізничне сполучення між Росією і Китаєм".