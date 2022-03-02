Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Офіс Президента України, інформує Еспресо.TV

Раніше позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович заявляв, що наразі тривають консультації щодо дати та місця другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями.

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбувся 28 лютого на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Ключовим питанням переговорів було негайне припинення вогню та відведення військ із території України. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, який взяв участь у зустрічі, повідомив, що українська та російська делегації під час переговорів обговорили низку пріоритетних тем і тепер їдуть до своїх столиць, щоб провести консультації щодо подальших рішень. Крім того, за його словами, сторони обговорили можливість проведення другого раунду переговорів найближчим часом.

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