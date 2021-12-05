ДСНС попереджає водіїв: на Україну насуваються тумани й ожеледиця

На це звертає увагу Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Крім того, 6 грудня вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (також І рівень небезпечності, "жовтий").



"Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважними та обережними!" - наголошують у відомстві.





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