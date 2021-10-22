ДТЕК у вересні-жовтні імпортував 278 тис. тонн вугілля для подолання дефіциту

Про це пресслужба ДТЕК повідомила у Facebook.



"Це тимчасовий і крайній захід, щоб забезпечити стабільність української енергосистеми, особливо в період опалювального сезону. Лише протягом вересня-жовтня компанією було всього імпортовано понад 278 тис. т вугілля", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що імпорт 340 тис. тонн газового вугілля передбачений у рамках укладених контрактів на поставки з Польщі та Казахстану.



Крім того, у найближчі місяці очікуються поставки нещодавно законтрактованого газового вугілля із США загальним обсягом 225 тис. тонн.



У пресслужбі також зазначили, що за січень-вересень на шахтах ДТЕК Енерго було видобуто 12,3 млн тонн вугілля марки "Г" та введено у роботи 22 нові лави. У вересні на шахтах компанії було видобуто понад 1,3 млн тонн палива.



За інформацією компанії, станом на 21 жовтня на складах ТЕС ДТЕК Енерго перебуває 492 тис. тонн вугілля. Зазначається, що на коливання обсягів складів вугілля у вересні-жовтні вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в останню декаду вересня, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. тонн палива для покриття його дефіциту на генераціях "Центренерго" та "Донбасенерго".

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