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Україна планує протягом наступних пів року суттєво децентралізувати енергосистему, – Шмигаль

10 травня, 2024 п'ятниця
17:10
Енергетика Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Зміст

Ситуація в енергетиці наразі дуже складна. Україна має намір до початку нового опалювального сезону суттєво децентралізувати енергосистему

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7. Вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", - написав він.

Фонд енергоефективності запустив програму, відповідно до якої ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн – за встановлення теплових насосів для опалення.

Своєю чергою НКРЕКП ухвалила рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.

"Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему", - наголосив Шмигаль.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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