Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйона, і він може стати вашим вже в цю суботу
В останній раз джекпот лотереї Powerball був виграний в червні 2021. За минулий з тих пір час призовий фонд виріс до неймовірної позначки в $ 322 млн, або 8,4 мільярда гривень
Powerball здавна розігрує приголомшливі призи, але всесвітню популярність лотерея здобула в початку 2016, коли на кону виявився воістину вражаючий джекпот, який перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав з кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, 3 гравцям не вдалося зірвати приз в $ 1,586 мільярда.
Але як таке могло статися, можливо запитаєте ви, адже Powerball - це американська лотерея, білети на яку продаються тільки на території США ... Невже величезна кількість народу приїхало в США тільки для того, щоб купити білет? Зовсім ні. Абсолютна більшість іноземців купили свої білети онлайн, скористалися послугами таких сервісів, як TheLotter.net.
Найближчий тираж, в якому буде розіграно 322 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 28 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.
"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 322 мільйона," - додає представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.
- Джекпот Powerball досяг $ 322 млн.
- Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!
- Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Ось як це працює
"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.
Що відбувається, коли нерезидент США виграє в Powerball?
Якщо вам пощастить, і ви виграєте один з другорядних призів лотереї, він автоматично буде переведений на ваш баланс на сайті, як тільки лотерейний оператор переведе гроші. Щоб отримати джекпот або інший особливо великий приз, вам доведеться особисто приїхати в США, де представник сервісу theLotter зустрінеться з вами і передасть вам ваш фізичний білет.
Чи траплялося таке? Неодноразово. Хоча жодному гравцю сервісу ще не пощастило зірвати джекпот Powerball, його клієнти не раз вигравали другий приз, а також джекпоти інших американських лотерей, включаючи $ 30 млн в Лото Флориди і $ 6,4 млн в Орегон-Мегабакс.
theLotter - це не тільки Powerball. На сайті ви знайдете більше 45 лотерей, включаючи Mega Millions, які розігрують завтра - $ 288 млн - і провідні європейські лотереї, з призами в десятки і сотні мільйонів євро. Зайдіть на сайт сервісу сьогодні і забезпечте свою участь в найбільших тиражах світу. Ми сподіваємося, що вам пощастить!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.77
Купівля 26.77Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.33Продаж 31.75
- Актуальне
- Важливе