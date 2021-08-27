Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйона, і він може стати вашим вже в цю суботу

Powerball здавна розігрує приголомшливі призи, але всесвітню популярність лотерея здобула в початку 2016, коли на кону виявився воістину вражаючий джекпот, який перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав з кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, 3 гравцям не вдалося зірвати приз в $ 1,586 мільярда.



Але як таке могло статися, можливо запитаєте ви, адже Powerball - це американська лотерея, білети на яку продаються тільки на території США ... Невже величезна кількість народу приїхало в США тільки для того, щоб купити білет? Зовсім ні. Абсолютна більшість іноземців купили свої білети онлайн, скористалися послугами таких сервісів, як TheLotter.net.



Найближчий тираж, в якому буде розіграно 322 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 28 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.



"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 322 мільйона," - додає представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.



Джекпот Powerball досяг $ 322 млн.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

Що відбувається, коли нерезидент США виграє в Powerball?