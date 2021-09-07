Джошуа здивував своєю фізичною формою перед боєм з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа помітно скинув вагу перед поєдинком проти українця Олександра Усика
Свої свіжі фото Джошуа виклав у twitter.
На світлинах помітно, що британець має меншу вагу, ніж зазвичай. "Важкі удари", - підписав твіт важковаговик. А користувачі мережі пожартували, що Джошуа, ймовірно, збирається битися з Усиком у крузервейті (до 90,7 кг).
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 вересня американський боксер Майкл Хантер заявив, що українець Олександр Усик переможе британця Ентоні Джошуа.
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