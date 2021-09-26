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Єгипет запрошує Україну створити індустріальний хаб

26 вересня, 2021 неділя
09:11
Економіка Абдель Фаттах Ас-Сісі

Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу, 25 вересня 2021 року, провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі

Глава Української держави відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет, передає Еспресо.TV.

"Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах", - повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Єгипту також відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ. 

Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Окрім того, сторони обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

На звершення бесіди Зеленський запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну.


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Єгипет
Володимир Зеленський
інвестиції
Африка
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