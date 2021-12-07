Економічний паспорт: радник Зеленського пояснив, чому гроші виплачуватимуть народженим після 2019 року

Про це він повідомив у етері телеканалу "Дом".



"Дискусія була з цього питання жорстка. Наприклад, я дотримувався точки зору, що потрібно вводити виплати для дітей, які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року. Була думка, що з поточного року. Але було прийнято компромісно-вольове рішення, що це таки з 1 січня 2019 року", - зауважив Устенко.



За його словами, кошти до Фонду майбутніх поколінь нараховуватимуть тільки від 2022 року.



"Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку", - зазначив Устенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.

1 грудня, під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.

6 грудня президент вніс у Верховну Раду законопроєкт про економічний паспорт українця, згідно з яким плата за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, що мають громадянство України.

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