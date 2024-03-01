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Ексклюзив

Для нас важливо боротися за верховенство права, щоб Україна не перетворилася на поліцейську державу, - адвокат Ткаченко

1 березня, 2024 п'ятниця
21:10
Економіка Адвокат VB Partners Радислав Ткаченко

Адвокат Радислав Ткаченко розповів про виклики, з якими стикаються інвестори та розкрив проблему тиску з боку правоохоронців на бізнес

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Підтримка інвесторів і розвиток бізнесу зараз в Україні - це край важливе питання, оскільки це питання не просто нашого розвитку уперед, а це питання нашого виживання в сучасних умовах, тому що нам потрібно підтримувати національну економіку, нам потрібно підтримувати Збройні Сили для того, щоб вони давали відсіч агресору. Також нам потрібно думати над тим, як відновлювати те, що зруйнував цей агресор. Тобто інвестиції нам вкрай необхідні для того, щоб наша країна розвивалася у майбутньому вперед", - розповів адвокат.

За його словами, інвестори стикаються з зовнішніми перепонами - такими, як війна, а також внутрішніми - українськими правоохоронцями.

"Бізнес постійно стикається з тиском з боку правоохоронців. На жаль, я вимушений констатувати, що Україна потроху перетворюється на таку поліцейську державу, а правоохоронці лише використовують свої повноваження, щоб тиснути на бізнес і відповідно на інвесторів. Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідування, Національна поліція, СБУ - усі вони починають надумані кримінальні провадження, по цих надуманих кримінальних провадженнях пред'являють людям підозри, проводять обшуки, вилучають майно. Таким чином блокують діяльність бізнесу, в цілому відправляють бізнесменів під варту і все це негативно впливає на інвестиційний клімат, на відчуття захищеності інвестора. Очевидно, коли правоохоронці перетворюються на силовиків, то жоден бізнесмен не буде впевнений, що його інвестиції у безпеці", - наголошує Ткаченко.

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Адвокат згадав про Ігоря Мазепу, який наголошував, що в Україні є проблема зі свавіллям з боку правоохоронців, згодом на нього також відкрили справу.

Ткаченко переконаний, що в Україні немає недоторканих інвесторів: "Насправді загроза такої умовної поліцейської держави стосується всіх і тому для нас вкрай важливим є продовжувати утверджувати таке верховенство права в нашій державі й, на жаль, нам вже не просто потрібно його утверджувати, нам потрібно за нього боротись. Й реально хто може упереджувати свавілля з боку правоохоронців - це незалежні суди, правосуддя має стримувати в межах закону слідчих та прокурорів. Лише так можна ефективно протидіяти, на мою думку, зловживання повноважень з їхнього боку і лише так ми можемо повернути довіру іноземних та внутрішніх інвесторів для того, щоб вони вкладали кошти в розвиток України".

  • Раніше Ткаченко розповідав, що за фактом обшуку ДБР у Дніпровському районному суді міста Києва Офіс Генпрокурора має розпочати кримінальне впровадження, аби провести повноцінне розслідування, знайти винних та притягти їх до відповідальності.  
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
бізнес
СБУ
поліція
Війна з Росією
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