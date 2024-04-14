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На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд: інформація від Камишіна

14 квітня, 2024 неділя
21:58
Економіка Олександр Камишін

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у 2024 році Україна має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Весь бюджет оборони на 2024 рік - близько $40 млрд - із цієї суми $30 млрд - це зарплати та виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - сказав Камишін.

За його словами, наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки та озброєнь ЗСУ.

Водночас за низкою позицій Україна готова закривати потреби шляхом власного виробництва. У 2024 році - це бронетехніка, всі види безпілотників і артилерія.

  • Уряд України встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. 
Теги:
Україна
ЗСУ
Військові новини
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