На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд: інформація від Камишіна
Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у 2024 році Україна має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
"Весь бюджет оборони на 2024 рік - близько $40 млрд - із цієї суми $30 млрд - це зарплати та виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - сказав Камишін.
За його словами, наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки та озброєнь ЗСУ.
Водночас за низкою позицій Україна готова закривати потреби шляхом власного виробництва. У 2024 році - це бронетехніка, всі види безпілотників і артилерія.
- Уряд України встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе