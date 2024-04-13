Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"

Про це інформує НБУ.

Вказано, що монету, на реверсі якої зображений український береговий ракетний комплекс "Нептун" у момент запуску ракети, презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Я радий презентувати нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Нептун". На її аверсі ми зобразили ракетний крейсер "Москва" з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами “Нептун” завдяки майстерності наших військових. Нібито "невразливий" флагман російського флоту ми символічно стилізували під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює міф росіян про їхню велич. На рубці корабля зображено абрис зруйнованих кремлівської башти та муру, що символізує крах імперських амбіцій Росії", - зазначив він.

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Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Її випустили тиражем до 75 тисяч штук.

"Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість – 121 гривня. Також з часом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб’юторах: щодо старту продажів стежте за оголошеннями на їхніх сайтах", - додали в НБУ.