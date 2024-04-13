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Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"

13 квітня, 2024 субота
20:47
Економіка Пам'ятна монета "Українська бавовна. Нептун"

Національний банк України у суботу, 13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу ввів в обіг нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"

Про це інформує НБУ. 

Вказано, що монету, на реверсі якої зображений український береговий ракетний комплекс "Нептун" у момент запуску ракети, презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Я радий презентувати нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Нептун". На її аверсі ми зобразили ракетний крейсер "Москва" з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами “Нептун” завдяки майстерності наших військових. Нібито "невразливий" флагман російського флоту ми символічно стилізували під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює міф росіян про їхню велич. На рубці корабля зображено абрис зруйнованих кремлівської башти та муру, що символізує крах імперських амбіцій Росії", - зазначив він. 

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Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Її випустили тиражем до 75 тисяч штук.

"Придбати монету можна з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Вартість – 121 гривня. Також з часом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб’юторах: щодо старту продажів стежте за оголошеннями на їхніх сайтах", - додали в НБУ. 

  • 1 березня НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя". Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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