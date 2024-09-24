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Найбільший меткомбінат України оголосив про скорочення виробництва: причини

Юлія Юліна
24 вересня, 2024 вiвторок
17:55
Економіка АрселорМіттал Кривий ріг

АрселорМіттал Кривий Ріг зіштовхнувся зі значними викликами, що змушують найбільший меткомбінат України знизити виробництво й уповільнити прогнозоване зростання

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Про це повідомила пресслужба підприємства.

Серед причин такого рішення меткомбінат назвав зниження споживання залізної руди Китаєм, що спровокувало падіння світових цін на неї та обмежило обсяги  продажів.

"Ціни опустилися нижче собівартості її доставки на ринок. Це неминуче робить експорт нерентабельним, що призводить до необхідності скорочення виробництва", - йдеться у повідомленні пресслужби.
 
Другою причиною названо стагнацію ринків сталі в Європі, спричинену геополітичною невизначеністю в регіоні, високою інфляцією, сповільненням діяльності будівельних компаній, підвищенням цін на енергоносії та сировину.

"Це створює надлишок рудної та сталевої продукції, і низка виробників у Європі консервують потужності та призупиняють виробництво", - пояснили на підприємстві.
 
Третя причина – логістичні обмеження, зумовлені війною в Україні.

"Через високу вартість транспортування ми можемо експортувати нашу готову продукцію лише до країн найближчої Європи, зокрема, Польщі, Румунії та Балтії, де європейські та інші виробники мають низку конкурентних переваг, зокрема, через меншу вартість електроенергії в собівартості та дешевшу логістику", - зазначили в АрселорМіттал.

Ще одна причина – необхідність імпортувати 80% електроенергії.

"Часті відключення та перебої з постачанням електроенергії перешкоджають повноцінному відновленню виробництва, унеможливлюють довгострокове планування та збільшують собівартість, адже ситуація може змінитися щохвилини. Щоразу заново доводиться перезапускати всі процеси після блекаутів, знову переглядати графіки, обсяги, дати. Це призводить до швидкого зносу обладнання та додаткового навантаження на персонал", – пояснили на підприємстві.

Там додали, що у четвертому кварталі 2024 року планують скоригувати рівень виробництва відповідно до зниження попиту на ринках і рівня цін на залізорудну сировину та металопродукцію в Україні та світі.
 
"Тому в жовтні-грудні ми плануємо працювати однією доменною піччю – ДП-8. У роботі в цей час повинні бути від 2 до 3 агломашин, залежно від потреби. Прогнозується, що коксохімічне виробництво працюватиме під потреби металургійного виробництва. Ми плануємо, що конверторний цех і МБЛЗ будуть зупинені на 45 днів, у цей час весь чавун розливатимуть на розливних машинах (РМ) ДЦ-1. У другій половині грудня в роботі повинні бути 1 конвертер і МБЛЗ-1. Надлишок чавуну буде розливатися на РМ ДЦ-1. У новий рік ми плануємо зайти з однією доменною піччю, одним конвертером і МБЛЗ-1", - розповіли в АрселорМіттал.
 
Час простою там планують використати для капітального ремонту та модернізації обладнання.

"Так, ми плануємо проведення капітального ремонту дрібносортового стану 250-4, та прогнозується, що блюмінг буде зупинено на консервацію до зміни ринкової ситуації. Забезпечення потреб прокатного виробництва у квадраті № 80 здійснюватиметься за рахунок запасів", - резюмували на підприємстві й зазначили, що зміна планів виробництва не спричинить скорочень персоналу.

Теги:
Новини
Україна
Кривий Ріг
Енергетика
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