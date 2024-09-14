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Головна Економіка Поки що доходи не промальовуються, принаймні у соціальній частині: економіст Пендзин щодо проєкту держбюджету на 2025 рік
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Поки що доходи не промальовуються, принаймні у соціальній частині: економіст Пендзин щодо проєкту держбюджету на 2025 рік

Ірена Моляр
14 вересня, 2024 субота
17:42
Економіка бюджет

Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу, зазначив, що за запропонованим курсом 45 грн за долар на наступний рік обсяг дефіциту у держбюджеті складатиме $34-35 млрд

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Уряд запропонував збільшення податків на 120 млрд грн, після всіх перемовин лишилося 30 млрд грн, однак це не знайшло більшості голосів у парламенті. Ідея знайти на внутрішньому ринку 220-230 млрд додаткових гривень запозичень у вигляді облігацій внутрішньої державної позики – така собі цікавинка. А ще цікаво, що на наступний рік ми плануємо запозичити на внутрішньому ринку понад пів трильйона гривень, при цьому з відсотками та іншим маємо виплатити на 17 млрд менше. Тобто це така позичальна політика уряду на внутрішньому ринку", - прокоментував економіст.

За його словами, є ще один достатньо цікавий момент - ми у 2023 році від наших партнерів отримали $42 млрд у якості макрофінансової допомоги, а у цьому році очікуємо $37 млрд. На наступний рік, якщо подивимося середньорічний курс, який пропонується, це 45 грн за долар, тобто в кінці 2025 року курс буде десь під 48 грн, то обсяг дефіциту за запропонованим курсом – $34-35 млрд, з яких по визнанню міністра фінансів поки що не зрозуміло, де брати мінімум ще $12 млрд.

"Частина макрофінансової допомоги американців буде політично залежати від результатів листопада. Тобто цифри, про які ми зараз говоримо, навіть, замороження соціальних стандартів, зменшення видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальні потреби – все одно зменшення цих цифр не є на 100% профінансовані, бо поки зовсім нема розуміння, де брати 1,6 трлн грн запозичень на зовнішніх ринках. Треба чітко розрізняти те, що буде внесено в парламент, і те, під що реально будуть гроші. Поки що дохідна частина не промальовується, принаймні у соціальній частині", - резюмував Олег Пендзин.

  • 13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, який розроблений з урахуванням викликів війни та спрямований на зміцнення оборони, підтримку соціальних сфер і бізнесу.
Теги:
Відео
Україна
Верховна Рада
Кабмін
державний бюджет
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