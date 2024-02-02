У Європейській Бізнес Асоціації пояснили, чому законопроєкти щодо роботи БЕБ не підтримуються бізнесом

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Ті законопроєкти, які були внесені та зареєстровані у ВРУ, насправді бізнесом не схвалюються. На сьогоднішній момент, за аналізом Європейської Бізнес Асоціації, поточні редакції не враховують позицію бізнесу", - повідомила Дерев’янко.

За її словами, один із законопроєктів долучає бізнес-омбудсмена до обшуків.

"З цього приводу, бізнес-омбудсмен заявив декілька разів, що він не готовий брати участь в обшуках через брак ресурсів. Також немає бажання бути присутнім при обшуках різних представників бізнесу", - додала виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.

Тому законопроєкти, які на сьогоднішній момент зареєстровані, принаймні цього тижня, бізнесом не підтримуються. Позиція Європейської Бізнес Асоціації полягає в тому, щоб повернутися до законопроєктів, які були зареєстровані раніше, де пропозиції бізнесу хоч якось враховані. Також у попередніх законопроєктах розглянуті та взяті до уваги позиції міжнародних партнерів, сказала Дерев’янко.

"Ключова задача - зробити так, щоб БЕБ займалося виключно економічними злочинами. Друга мета, щоб там не було старих кадрів або принаймні стара корпоративна культура, яка проявляється в правоохоронних органах, змінилася. Адже сьогодні це не сприяє нормальній роботі правоохоронців. Немає результату, на який розраховує прозора бізнес-спільнота", - додала вона.