У Європейській Бізнес Асоціації пояснили, чому законопроєкти щодо роботи БЕБ не підтримуються бізнесом
Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації пояснила позицію бізнесу щодо законопроєктів про Бюро економічної безпеки (БЕБ), зареєстрованих у Верховній Раді
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Ті законопроєкти, які були внесені та зареєстровані у ВРУ, насправді бізнесом не схвалюються. На сьогоднішній момент, за аналізом Європейської Бізнес Асоціації, поточні редакції не враховують позицію бізнесу", - повідомила Дерев’янко.
За її словами, один із законопроєктів долучає бізнес-омбудсмена до обшуків.
"З цього приводу, бізнес-омбудсмен заявив декілька разів, що він не готовий брати участь в обшуках через брак ресурсів. Також немає бажання бути присутнім при обшуках різних представників бізнесу", - додала виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.
Тому законопроєкти, які на сьогоднішній момент зареєстровані, принаймні цього тижня, бізнесом не підтримуються. Позиція Європейської Бізнес Асоціації полягає в тому, щоб повернутися до законопроєктів, які були зареєстровані раніше, де пропозиції бізнесу хоч якось враховані. Також у попередніх законопроєктах розглянуті та взяті до уваги позиції міжнародних партнерів, сказала Дерев’янко.
"Ключова задача - зробити так, щоб БЕБ займалося виключно економічними злочинами. Друга мета, щоб там не було старих кадрів або принаймні стара корпоративна культура, яка проявляється в правоохоронних органах, змінилася. Адже сьогодні це не сприяє нормальній роботі правоохоронців. Немає результату, на який розраховує прозора бізнес-спільнота", - додала вона.
- Нагадаємо, 29 січня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки.
- Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.
- Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської Бізнес Асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440, які були зареєстровані у Раді в понеділок, і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.
- У Центрі економічної стратегії пояснили, що потрібно для перезавантаження БЕБ.
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