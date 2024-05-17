Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник Держсекретаря США
Росія буде вимагати повернення заморожених на Заході активів у сумі $300 мільярдів доларів у випадку проведення будь-яких перемовин, тому ці кошти мають бути передані Україні до їхнього початку
Про це заявив помічник Державного секретаря США у 2005-2006 роках Стівен Рейдмейкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Війна колись закінчиться, хай там як, і будуть і переговори. Я не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни", - сказав він.
"Ми знаємо, що захоче Росія на цих переговорах. Будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті вони будуть просити дві речі: скасування західних санкцій проти Росії і повернення 300 мільярдів доларів", - вважає Стівен Рейдмейкер.
На його думку, найкращим варіантом буде, якщо ці кошти до цього моменту вже будуть в України.
"Найкраще буде сказати: пізно, все, цих грошей немає. Якщо ті гроші будуть залишатися ще в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії", - наголосив експомічник Державного секретаря США.
Стівен Рейдмейкер також зазначив, що оскільки російські активи були заморожені для того, щоб Росія припинила війну і повернулася в рамки міжнародного права, найкращим варіантом використання цих коштів буде спрямувати їх на компенсацію завданих збитків, а не будь-які інші потреби.
"Якщо гроші будуть задіяні для інших цілей, буде дуже важко в правовому сенсі обґрунтувати цей крок (конфіскацію, - ред.). Ці гроші мають бути використані суто на тих, хто став жертвами цієї війни, і на відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією впродовж цієї війни", - резюмував він.
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