Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник Держсекретаря США

Про це заявив помічник Державного секретаря США у 2005-2006 роках Стівен Рейдмейкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Війна колись закінчиться, хай там як, і будуть і переговори. Я не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни", - сказав він.

"Ми знаємо, що захоче Росія на цих переговорах. Будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті вони будуть просити дві речі: скасування західних санкцій проти Росії і повернення 300 мільярдів доларів", - вважає Стівен Рейдмейкер.

На його думку, найкращим варіантом буде, якщо ці кошти до цього моменту вже будуть в України.

"Найкраще буде сказати: пізно, все, цих грошей немає. Якщо ті гроші будуть залишатися ще в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії", - наголосив експомічник Державного секретаря США.

Стівен Рейдмейкер також зазначив, що оскільки російські активи були заморожені для того, щоб Росія припинила війну і повернулася в рамки міжнародного права, найкращим варіантом використання цих коштів буде спрямувати їх на компенсацію завданих збитків, а не будь-які інші потреби.

"Якщо гроші будуть задіяні для інших цілей, буде дуже важко в правовому сенсі обґрунтувати цей крок (конфіскацію, - ред.). Ці гроші мають бути використані суто на тих, хто став жертвами цієї війни, і на відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією впродовж цієї війни", - резюмував він.