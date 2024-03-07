Україна розпочне ремонтну кампанію на АЕС раніше, ніж планувалося. Причина
Україна цьогоріч розпочне планову ремонтну кампанію на енергоблоках АЕС раніше, ніж планувалося. Причина – профіцит потужності в енергосистемі країни
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"У зв'язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ "НАЕК "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтну кампанію в атомній галузі мали розпочати 13 березня, натомість її розпочнуть на 5 діб раніше – 8 березня.
Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до наступного опалювального сезону, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива, пояснили в Міненерго.
"Максимальна оптимізація графіка ремонтів забезпечить українцям стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону", - наголосили у відомстві.
Станом на 7 березня українські АЕС працюють стабільно і генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій.
- Наприкінці лютого Енергоатом повідомив, що ефективність роботи енергоблоків українських АЕС уперше в історії досягла 100%.
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