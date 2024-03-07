Україна розпочне ремонтну кампанію на АЕС раніше, ніж планувалося. Причина

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У зв'язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ "НАЕК "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтну кампанію в атомній галузі мали розпочати 13 березня, натомість її розпочнуть на 5 діб раніше – 8 березня.

Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до наступного опалювального сезону, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива, пояснили в Міненерго.

"Максимальна оптимізація графіка ремонтів забезпечить українцям стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону", - наголосили у відомстві.

Станом на 7 березня українські АЕС працюють стабільно і генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій.