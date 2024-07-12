Укрметалургпром: Впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії вкрай негативно вплине на економіку України

На думку асоціації металургів, це рішення буде дискримінаційним щодо великих промислових споживачів і суперечитиме практиці тарифоутворення в ЄС.

Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на заяву асоціації.

Наразі споживачі електроенергії поділяються на два класи: 1 клас – велика промисловість, яка використовує електроенергію напругою 27,5 кВ, та 2 клас – усі інші споживачі. Підприємства гірничо-металургійного комплексу використовують високовольтну електроенергію, що потребує менших витрат на розподіл, відповідно, і сплачують за розподіл менше.

Проте ініціатива урівняння тарифів на розподіл електроенергії, яка передбачає скасування поділу на класи, призведе до того, що металургійні підприємства будуть платити за тарифом, який зросте у 5 разів.

Асоціація зазначає, що це негативно вплине на конкурентоспроможність української металургійної продукції на міжнародному ринку. У листі до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка йдеться про серйозні негативні наслідки для підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та економіки України в цілому. Зокрема, наголошується на тому, що скасування поділу на класи спричинить значне зростання витрат у галузі, зробить виробництво продукції нерентабельним та може призвести до зниження обсягів виробництва, втрати робочих місць, зниження експортного потенціалу і падіння надходжень до бюджету. Це також ускладнить повоєнне відновлення України й може призвести до втрати цілих галузей економіки

В "Укрметалургпром" наголошують, що загальновизнаною практикою в країнах ЄС є диференціація тарифів на послуги з розподілу електроенергії, і Україні слід удосконалювати систему класифікації споживачів за класами напруги, а не уніфікувати тарифну політику.

Гірничо-металургійна галузь є ключовим сектором економіки, що займає близько 5,7% ВВП, забезпечила понад $4 млрд валютних надходжень у 2023 році та сплатила понад 25 млрд грн прямих податків. Галузь створює понад 350 тисяч робочих місць та забезпечує 35% вантажоперевезень Укрзалізниці та морських портів України.