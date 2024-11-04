Відключення світла від 8 до 20 годин на добу: Politico оприлюднила прогноз щодо проходження зими в Україні

Про це інформує Politico.

Олександр Харченко, виконавчий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики попередив про можливі катастрофічні наслідки: відсутність тепла в будинках, відсутність електроенергії на важливих для війни заводах, а також виїзд українців з країни в пошуках притулку.

Ці побоювання підтверджують і союзники України, які звертаються до світової спільноти з проханням про термінову допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму, - зазначив високопоставлений американський чиновник. - Люди гинутимуть у своїх будинках, тому що Росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру".

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, "найбільш реалістичний сценарій", з яким зіткнеться Україна цієї зими передбачає обмеження "електропостачання промислових підприємств і домогосподарств від 8 до 14 годин на добу".

Читайте також: Чи планує Росія масовий ракетний обстріл України

За найгіршого сценарію, країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу. Це створить ще одну гуманітарну кризу для Європи, оскільки українці почнуть масово виїжджати за кордон.

Київські реактори нині забезпечують 60% загального обсягу виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу.

Минулого місяця Україна звернулася по допомогу до ЄС, побоюючись, що Росія незабаром візьметься за її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в Організації Об'єднаних Націй, що такі атаки можуть призвести до "ядерної катастрофи".

За словами експертів, швидке відновлення енергосистеми ускладнюється необхідністю пошуку та встановлення спеціального обладнання. Хоча деякі елементи можна замінити за місяць, відновлення складного обладнання може зайняти до року.

Енергетичне співтовариство планує залучити 1 млрд євро для відновлення 3 гігават потужностей, проте цього може бути недостатньо. Збільшення експорту електроенергії до України з боку ЄС - 400 мегаватів з 1 грудня - є лише краплею в морі.