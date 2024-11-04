Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Відключення світла від 8 до 20 годин на добу: Politico оприлюднила прогноз щодо проходження зими в Україні

Відключення світла від 8 до 20 годин на добу: Politico оприлюднила прогноз щодо проходження зими в Україні

Марія Науменко
4 листопада, 2024 понедiлок
12:31
Економіка Відключення світла протягом зими

Масовані російські ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до критичного стану енергосистеми країни. За прогнозами експертів, в найближчу зиму українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії до 20 годин на добу

Зміст

Про це інформує Politico.

Олександр Харченко, виконавчий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики попередив про можливі катастрофічні наслідки: відсутність тепла в будинках, відсутність електроенергії на важливих для війни заводах, а також виїзд українців з країни в пошуках притулку.

Ці побоювання підтверджують і союзники України, які звертаються до світової спільноти з проханням про термінову допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму, - зазначив високопоставлений американський чиновник. - Люди гинутимуть у своїх будинках, тому що Росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру".

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України, "найбільш реалістичний сценарій", з яким зіткнеться Україна цієї зими передбачає обмеження "електропостачання промислових підприємств і домогосподарств від 8 до 14 годин на добу".

Читайте також: Чи планує Росія масовий ракетний обстріл України

За найгіршого сценарію, країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу. Це створить ще одну гуманітарну кризу для Європи, оскільки українці почнуть масово виїжджати за кордон.

Київські реактори нині забезпечують 60% загального обсягу виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу. 

Минулого місяця Україна звернулася по допомогу до ЄС, побоюючись, що Росія незабаром візьметься за її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в Організації Об'єднаних Націй, що такі атаки можуть призвести до "ядерної катастрофи".

За словами експертів, швидке відновлення енергосистеми ускладнюється необхідністю пошуку та встановлення спеціального обладнання. Хоча деякі елементи можна замінити за місяць, відновлення складного обладнання може зайняти до року. 

Енергетичне співтовариство планує залучити 1 млрд євро для відновлення 3 гігават потужностей, проте цього може бути недостатньо. Збільшення експорту електроенергії до України з боку ЄС - 400 мегаватів з 1 грудня - є лише краплею в морі.

  • 30 жовтня тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв'ю "Суспільному" заявив, що цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. В Укренерго готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
Енергія
графік вимкнення світла
Енергетика
Читайте також:
шахед
Автор Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
Росіяни вночі атакували Україну дронами: у Києві та низці областей зафіксували падіння уламків
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Автор Марія Науменко
3 листопада, 2024 неділя
Голова МЗС Туреччини попередив про появу "нової ситуації" на війні в Україні у 2025 році
Валькірія та Берсерк
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 44.77
    Продаж 45.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 листопада
12:51
Володимир Фомічов
Журналіст та експолонений Фомічов закликав владу надати для цивільних полонених відстрочку від мобілізації
12:50
Про надзвичайників, лікарів, волонтерів: у Києві відкрилася виставка "Полум’яний тил. Шлях до Перемоги"
12:42
Огляд
Родрі, Золотий мʼяч-2024
"Реал" влаштував скандал через "Золотий м'яч", Макс Ферстаппен здійснив камбек у Формулі-1, а Леброн Джеймс підтримав Камалу Гарріс. Головні новини світового спорту за тиждень
12:32
Пресреліз
Український жіночий конгрес
Український Жіночий Конгрес: чому вони збираються знову?
12:26
TikTok
У Франції сімʼї подали позов до суду проти TikTok: соцмережу вважають причетною до смерті двох дітей
12:19
Оновлено
ДТП у Києві 4 листопада
Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: зіткнулися автобус, вантажівка і два легковики
12:17
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Вісь зла скористалася президентською кампанією у США, - екснардепка Гопко
12:08
OPINION
Для Москви та Пекіна Туреччина є частиною Заходу, а отже, — не союзником в авторитарній Осі
12:02
OPINION
Вибори у Молдові: висновки для України
11:52
PR
Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити
11:47
Нью-Делі
В Індії почали штрафувати власників авто та будівельних майданчиків на тлі різкого погіршення якості повітря
11:38
Леді Гага
"Побачимося в Пенсильванії": Леді Гага розповіла, за кого голосуватиме на виборах президента у США
11:28
електроенергія
Через штормову погоду 74 населених пункти без світла: ситуація в енергосистемі 3 листопада
11:13
Квінсі Джонс
Помер продюсер Майкла Джексона, лауреат премії "Ґреммі" Квінсі Джонс
10:57
Білий дім
Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс встановили додаткову огорожу на випадок заворушень під час виборів
10:48
блискавка
В Уганді блискавка влучила у табір біженців: загинуло 13 дітей
10:31
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
З перемогою на виборах у Молдові Маю Санду привітав Зеленський і низка світових лідерів
10:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Плани Трампа щодо України можуть не відповідати планам Путіна та які будуть наслідки для Європи після повернення президента-республіканця. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
10:12
Анналена Бербок
До Києва прибула голова МЗС Німеччини Бербок 
10:03
OPINION
Чому Іван Баканов має сидіти у тюрмі за державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ?
10:03
інклюзивний електропоїзд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
09:55
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Противник змінює тактику використання "шахедів", - Згурець
09:54
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
На виборах у Молдові підрахували 99,86% голосів: Санду - 55,41%, Стояногло - 44,59%
09:45
Заступника начальника тилу росгвардії Мірзаєва заарештували за хабар, - росЗМІ
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
09:06
Оновлено
Супермаркет "Рост" у Харкові після влучання поблизу із ним КАБа (вечір 03.11.24)
Нічна атака РФ: у Харкові 15 постраждалих, на Харківщині під завалами будинку, ймовірно, є загиблі
09:02
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Ми перебуваємо у складній обороні: в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок
09:00
єврейська громада україни
Ізраїль поінформував ООН про припинення співпраці з її палестинським агентством БАПОР
08:39
сили ППО
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 50 з 80 російських БПЛА
08:26
Глава УГКЦ відслужив літургію в одному з найбільших храмів Парижу й ушанував пам’ять жертв Голодомору
08:21
Японія
У Японії знову зупинили ядерний реактор, який перезапустили вперше за 13 років
08:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 169 боєзіткнень: РФ активно атакує на Курахівському й Покровському напрямках
08:02
OPINION
Чому "Вовина тисяча" не йде на ЗСУ
07:53
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати росіян з початку великої війни перевищили 700 тис. осіб
07:49
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Держдеп США цьогоріч профінансував 800 мобільних вогневих груп в Україні, - Брінк
07:41
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
На індонезійському острові Флорес сталося виверження вулкана: лава потекла на будинки, є загиблі
07:16
"Молдово, сьогодні ти перемогла": Мая Санду звернулася до виборців
06:54
Росія Ленін Фінляндія культура
Пропрацював майже 80 років: у Фінляндії назавжди закрили музей Леніна
06:35
Іран
Іран планує повторну атаку на Ізраїль з використанням потужніших боєголовок та "іншої зброї", – WSJ
06:18
"Корупція вбиває": після катастрофи на залізниці в Сербії протестували проти влади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV