Війна не закінчиться у 2025 році, адже закладаються великі фінансові видатки на безпеку і оборону, - економіст Пендзин

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо окремо соціальний пакет, в якому потрібно шукати близько 35-37 мільярдів доларів. Також окремо ми маємо 2,2 трильйона в бюджетній декларації, які треба спрямувати на безпеку та оборону. Це 1,7 цьогорічних плюс тих пів трильйона. Власне, тоді ми виходимо на 2,2 які мають бути у 2025 році. Ці цифри підтверджують думку, що напевно у 2025 році війна не закінчиться, тому що закладаються достатньо великі фінансові видатки на безпеку та оборону. Це означає, що левова частка цих коштів буде спрямована на утримання військових. Треба розуміти, що війна буде продовжуватися", - повідомив він.

Міністр фінансів говорить про макроекономічне фінансування, яке спрямоване на виплату соціальних потреб. Тобто у цьому році ми маємо отримати 37,5 млрд доларів для виплати соціального пакету, зауважив Пендзин.

"У 2023 році ми отримали 42 млрд доларів. На наступний рік поки що не проглядається 15 млрд доларів, і незрозуміло, де їх брати. Тому в бюджетній декларації заморожені соціальні стандарти, про що, напевно, всі вже чули і бачили. Макроекономічне фінансування стосується соціальних видатків. Коли ми говоримо про пів трильйона, це гроші на безпеку та оборону. Тобто за умови отримання Україною макроекономічного фінансування, жодної копійки з нього не може бути витрачено на війну. Коли ми говоримо про пів трильйона, про податки, то це гроші на безпеку та оборону. Ці гроші не можна запозичити. Якщо ми запозичимо, жодної копійки на війну використати не зможемо", - резюмував він.