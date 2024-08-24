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Головна Економіка Як Львівська пивоварня розвивається та підтримує країну в умовах війни. Спецпроєкт "Світлі люди в темні часи. Бізнес"
Партнерський матеріал

Як Львівська пивоварня розвивається та підтримує країну в умовах війни. Спецпроєкт "Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Юлія Юліна
24 серпня, 2024 субота
13:00
Економіка

PJSC Carlsberg Ukraine інвестує в Україну з 1996 року. Однією з перлин компанії є Львівська пивоварня, історія якої почалася у 1715 році

Зміст

Підприємство є символом міста. Щороку компанія інвестує в модернізацію обладнання, щоб відповідати найвищим світовим стандартам. 

"Львівська пивоварня – це одна з трьох броварень PJSC Carlsberg Ukraine. І попри те, що ми будемо святкувати 309 років цього року, виробництво є досить інноваційним і сучасним. Звичайно, це було б неможливим без інвестицій. Щороку компанія інвестує у Львівську пивоварню близько 200 млн грн", – розповів журналістам директор з інновацій PJSC Carlsberg Ukraine Юрій Гук.

У компанії кажуть: під час повномасштабної війни вдалося зберегти професійну команду, впровадити програми підтримки співробітників, реінтеграції ветеранів, а головне – масштабувати соціальну залученість бізнесу в потреби країни. За останні три роки PJSC Carlsberg Ukraine за підтримки Carlsberg Group реалізувала понад чотири десятки гуманітарних ініціатив на суму близько пів мільярда гривень.

"Підтримка громад є основним стратегічним пріоритетом нашої компанії. У нас є три ключові напрями: виробництво води для гуманітарних потреб, відбудова, а також інвестиції у реабілітацію тих, хто постраждав під час війни", - сказав Юрій Гук.

"До речі, Львівська пивоварня – це перша пивоварня, на якій ми почали виробляти воду для гуманітарних потреб ще у березні 2022 року", – додав він.

Компанія продовжує плекати історію одного з найдавніших напоїв світу – пива. На вулиці Клепарівській у Львові працює унікальний інтерактивний музейно-культурний комплекс "Львіварня". Тут відвідувачам розповідають про історію пива та Львова, а також розвиток пивоварні. Також тут можна наживо побачити процес пивоваріння і спробувати локальні експериментальні сорти пива у дегустаційній залі. 

"Ми почали перераховувати 30% від вартості нашого квитка на благодійність, а саме на комунальну установу Інститут міста, яка займається доброустроєм і допомогою переселенцям, які знайшли прихисток у Львові", - розповіла Еспресо Галина Дорош, менеджерка музейно-культурного комплексу "Львіварня".

"Львіварня" бере активну участь у житті міста, підтримуючи ініціативи туристичного департаменту та міської ради. Зокрема дуже популярною є ініціатива "Підвішений квиток", у межах якої кожен відвідувач може придбати й подарувати квиток для військовослужбовців або внутрішньо переміщених осіб.

У 2024 році на території музейно-культурного комплексу відкрили нову мініпивоварню "Клепка". Тут варять локальні пивні сорти. За словами Юрія Гука, PJSC Carlsberg Ukraine прагне створювати український крафт, який може конкурувати з міжнародним. У відкриття броварні компанія інвестувала майже 9 млн грн.

"Мета цієї пивоварні – виробляти зрозумілий, доступний продукт і разом із тим експериментувати й дивувати наших споживачів", – зазначив Юрій Гук.

За підсумками 2023 року підприємство PJSC Carlsberg Ukraine стала лідером галузі зі сплати податків. Підприємство забезпечує роботою понад 1300 працівників і надає ще понад 20 тис. робочих місць у суміжних галузях. Українського виробника знають і за кордоном, адже напої експортують до 20 країн світу.

Теги:
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Новини
Україна
бізнес
Війна з Росією
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