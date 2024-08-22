Як український продуктовий ритейл впроваджує інновації під час війни
З початком повномасштабного вторгнення РФ продуктовий ритейл в Україні зіткнувся з численними викликами
Мережа супермаркетів NOVUS, яка працює на українському ринку вже 15 років, втратила офіс, частину торгових точок, складів і зазнала проблем із логістикою. Проте вже до кінця 2022 року пошкоджені магазини відновили, а мережа запрацювала у звичному режимі.
Ще до початку великої війни компанія розпочала будівництво інноваційного логістичного центру, а у квітні цього року NOVUS запустив його у роботу. Об’єкт загальною площею понад 50 тис. квадратних метрів має 18 температурних зон, що охоплюють широкий діапазон — від -30℃ до +24℃. Це дозволяє зберігати продукти різних категорій — від заморожених до свіжих — в оптимальних умовах. До того ж логістичний центр є екологічним.
Це перший в Україні продуктовий склад, сертифікований за британським протоколом BREEAM.
"Усі ці товари зберігаються в різних камерах, різних температурних режимах, аби наші покупці отримували найкращу якість товарів", – зазначив керівник департаменту операційної логістики Костянтин Паршин.
Цей логістичний центр повністю автономний і працює без зупинок навіть у блекаути.
"Ми маємо три потужні дизель-генератори, які закривають 100% нашої потреби в електриці. І це стосується не тільки освітлення і роботи всіх електричних систем, але й холодильного обладнання", – розповів Костянтин Паршин.
фото: Логістичний центр NOVUS
Автономність магазинів – один із пріоритетів для NOVUS. Наразі генераторами забезпечені всі магазини мережі, що дає можливість повноцінно працювати під час відключень. Проте мережа впроваджує програму енергоефективності й активно займається оснащенням своїх магазинів сонячними панелями.
За словами заступника гендиректора з операційної діяльності Олексія Панасенка, зараз мережа планує забезпечити незалежним енергоспоживанням 30 об’єктів. У ці проєкти NOVUS вклав близько 70 млн грн. Вони мають забезпечити напругу близько 4 МВт. Окрім того, у стандарти будівництва нових магазинів NOVUS внесено обов’язковий пункт про їхнє обладнання альтернативними джерелами енергії у вигляді дахових СЕС.
Велику увагу у мережі приділяють й благодійним ініціативам. Наразі компанія реалізує 6 благодійних проєктів. Три з них – гуманітарні, спрямовані на допомогу дітям і цивільному населенню, що перебуває в скрутному становищі. Зокрема, у межах проєкту "Миланка" допомагають немовлятам та їхнім матерям, що проживають на прифронтових територіях. Завдяки наліпкам-серцям, що продаються на касах магазинів, збирають кошти на сучасне обладнання дітям із вадами серця, а людям, які постраждали від війни, передають харчові набори від фонду Food for Ukraine, що у 2022 році заснував бенефіціар NOVUS Раймондас Туменас.
фото: продуктові набори від фонду Food for Ukraine
Ще три проєкти – мілітарні. Це:
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сіль “ВОЛЯ”, яка конвертується у дрони на передову, її можна придбати у магазинах мережі
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власна марка NOVUS - 1 грн з продажу кожної одиниці йде на потреби 3-ї окремої штурмової бригади;
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кошики, де кожен охочий може залишити продукти тривалого зберігання для наших військових.
За словами директора з маркетингу NOVUS Максима Бєлова, нині українське суспільство та армія потребують допомоги, тому компанія вважає своїм обов’язком за підтримки клієнтів і партнерів таку допомогу надавати.
фото: сіль “ВОЛЯ” з шахт Соледару
Представники компанії зазначають: NOVUS продовжує долати виклики війни, розвиватись і наближати перемогу України.
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