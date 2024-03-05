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Ексклюзив

Жодних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі немає, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук

5 березня, 2024 вiвторок
12:29
Економіка Українське зерно, яке висипали у Польщі

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що польські протестувальники не надали жодних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі

Про це він повідомив в етері Еспресо

"На блокуванні польсько-українського кордону ми бачимо лише гучні гасла. Втім, конкретних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі немає. Та ж сама ситуація відбувається на польсько-литовському кордоні. Сьогодні туди вирушає премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск для того, щоб зустрітись зі своїми колегами й обговорити це питання. Адже заяви про те, що українське зерно потрапляє до Польщі через Литву теж немає підстав. Оскільки, Польща експортує до Литви більше зерна, ніж Україна", - пояснив Марчук.

Марчук зауважив, що ЄС далі продовжує імпортувати російське зерно у великих кількостях

"Дійсно, російське зерно експортується до Польщі в дуже малих кількостях. Втім, якщо говорити про ЄС в цілому, то там цифра вимірюється мільйонами тон. Росіяни експортують своє зерно через країни Балтії, порти Греції та Білорусь. Тобто, фактично ЄС не вводив жодних обмежень щодо торгівлі з РФ харчовими продуктами, в тому числі й зерновими", - додав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

4 березня стало відомо, що Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

Теги:
Україна
Польща
зерно
експорт зерна
зернові
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