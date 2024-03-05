Жодних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі немає, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що польські протестувальники не надали жодних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі
Про це він повідомив в етері Еспресо
"На блокуванні польсько-українського кордону ми бачимо лише гучні гасла. Втім, конкретних доказів присутності українського зерна на ринку Польщі немає. Та ж сама ситуація відбувається на польсько-литовському кордоні. Сьогодні туди вирушає премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск для того, щоб зустрітись зі своїми колегами й обговорити це питання. Адже заяви про те, що українське зерно потрапляє до Польщі через Литву теж немає підстав. Оскільки, Польща експортує до Литви більше зерна, ніж Україна", - пояснив Марчук.
Марчук зауважив, що ЄС далі продовжує імпортувати російське зерно у великих кількостях
"Дійсно, російське зерно експортується до Польщі в дуже малих кількостях. Втім, якщо говорити про ЄС в цілому, то там цифра вимірюється мільйонами тон. Росіяни експортують своє зерно через країни Балтії, порти Греції та Білорусь. Тобто, фактично ЄС не вводив жодних обмежень щодо торгівлі з РФ харчовими продуктами, в тому числі й зерновими", - додав він.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.
Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.
25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.
4 березня стало відомо, що Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.
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