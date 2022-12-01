Екс-директор ЦРУ назвав умови припинення війни

Про це сказав директор ЦРУ у 2011-12 роках, генерал Девід Петреус під час Київського безпекового форуму, йдеться на офіційному сайті.

"Звичайно, ця війна скоро не закінчиться, хіба що російські війська будуть абсолютно розбиті", - сказав він.

"Зрештою Україна буде і надалі звільняти свої території і в певний момент поєднання ситуації на полі бою і економічних санкцій і експортного контролю переконає більшість у Росії, що цю війну продовжувати не можна", - наголосив Девід Петреус.

Генерал зазначив, що тоді Росії доведеться вивести свої війська, яка за 9 місяців вже втратила більше людей, ніж за 10 років війни в Афганістані.