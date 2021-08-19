Ексчиновнику одного з комунальних підприємств у Києві повідомили про підозру у розкраданні 33 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"19.08.2021 за результатами проведених слідчих дій Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому заступнику директора комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та директору товариства за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що комунальне підприємство уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн грн.

"У подальшому директор товариства поставив комунальному підприємству це обладнання за завищеною вартістю, а посадові особи комунального підприємства, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, прийняли товар згідно акту прийому-передачі та провели розрахунок з продавцем", - йдеться в повідомленні.

Згідно висновку експерта вартість поставленого товару та програмного забезпечення завищена на суму у майже 33 млн грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb