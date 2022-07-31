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Експоліцейський та його знайомий передавали окупантам інформацію про позиції українських військових на Харківщині

31 липня, 2022 неділя
15:35
Кримінал

У Харкові двоє чоловіків збирали інформацію для окупантів, вони завантажували відео про розташування ЗСУ у російський телеграм-канал

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, співробітники прокуратури затримали експоліцейського та його товариша, які знімали позиції українських військових і передавали матеріали окупантам через телеграм-канал.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 50-річний чоловік спільно зі своїм 46-річним знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових. Після цього вони розмістили відео у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України.", - пише пресслужба.

Також зазначається, що поширену чоловіками інформацію Генштаб ЗСУ та інші уповноважені держоргани не розміщували у відкритому доступі. Правоохоронці повідомили чоловікам про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (стаття 114-2, ч. 3 КК України).

"29 липня протиправну діяльність харків’ян припинено. Наступного дня їм повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області.  

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